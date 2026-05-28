POLARIS Laboratories se une a Dow Coolant Care Network como proveedor de pruebas para los fluidos DOWFROST

POLARIS Laboratories® anunció hoy que Dow ha seleccionado a POLARIS Laboratories® como proveedor de pruebas para los fluidos de transferencia térmica DOWFROST™ LC y HD utilizados en sistemas avanzados de refrigeración. Esta colaboración refuerza el compromiso de Dow de ayudar a sus clientes a avanzar desde prácticas de mantenimiento reactivas hacia una gestión de fluidos proactiva y basada en datos.

Los fluidos de transferencia térmica DOWFROST™ están diseñados para respaldar la refrigeración de centros de datos de próxima generación, incluidas arquitecturas de refrigeración líquida directa al chip. Formulados con propilenglicol de alta pureza y tecnología avanzada de inhibidores, estos fluidos permiten una eliminación eficiente del calor, protección contra la corrosión y estabilidad operativa a largo plazo en entornos de computación de alto rendimiento.

Para responder a las demandas térmicas derivadas de la inteligencia artificial (IA) y de la computación de alta densidad, la monitorización de los fluidos de refrigeración líquida es fundamental para proteger el tiempo de actividad, mantener el rendimiento y reducir el riesgo operativo. La Dow Coolant Care Network integra suministro de fluidos, pruebas, análisis de datos y soporte de mitigación dentro de un marco único y coordinado, respaldado por la experiencia de POLARIS Laboratories® en análisis basados en glicol.

«Estamos deseando apoyar a Dow y a los operadores de centros de datos con pruebas avanzadas de laboratorio y monitorización del estado de los fluidos para sistemas de refrigeración líquida», afirmó Bryan Debshaw, CEO de POLARIS Laboratories®. «Esta colaboración proporcionará a los clientes las herramientas necesarias para ayudar a mejorar la eficiencia, previsibilidad y fiabilidad de sus operaciones de refrigeración líquida».

«A medida que se acelera la adopción de la refrigeración líquida, el análisis de fluidos y los datos que genera son fundamentales para la fiabilidad y el rendimiento del sistema. Debido a que nuestros conocimientos dependen de datos de alta calidad, colaboramos con proveedores fiables y rigurosamente evaluados como POLARIS Laboratories®», afirmó Chuck Carn, Senior Director Global Product Management de Dow. «Juntos, a través de la Dow Coolant Care Network, ayudamos a los clientes a comprender mejor el estado de los fluidos, anticipar problemas y actuar de manera proactiva. POLARIS Laboratories® también aporta la ventaja adicional de contar con instalaciones de laboratorio cualificadas en Europa y Estados Unidos, algo que será muy bien recibido por los hyperscalers globales».

Reforzando aún más la Dow Coolant Care Network, POLARIS Laboratories® proporciona pruebas analíticas avanzadas que permiten detectar degradación, agotamiento de aditivos y contaminación, factores que pueden afectar a la fiabilidad del sistema a largo plazo. Estas capacidades ofrecen una visión más profunda del estado de los fluidos y respaldan el mantenimiento proactivo en entornos de refrigeración de misión crítica.

Sobre POLARIS Laboratories®

POLARIS Laboratories® es una compañía independiente de análisis de fluidos con sede en Indianápolis, Indiana, y opera ocho laboratorios en todo el mundo. La compañía está especializada en pruebas y análisis de aceites, refrigerantes, grasas y combustible diésel para proporcionar recomendaciones de mantenimiento que reduzcan costes, mejoren la fiabilidad de los equipos y minimicen tiempos de inactividad no programados para compañías de los sectores de transporte, construcción, minería, centros de datos y generación energética. Las instalaciones de laboratorio de Estados Unidos y Polonia cuentan con certificación ISO17025:2017 otorgada por A2LA (certificado 2145.01). Para más información, visitar www.polarislabs.com

DOWFROST™ es una marca registrada de The Dow Chemical Company.