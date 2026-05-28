La Salle FP Online lanza el nuevo CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales junto a Previntegral

En respuesta a esta necesidad del mercado, La Salle FP Online incorpora a su oferta formativa el nuevo Ciclo Formativo de Grado Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (PRP), una titulación oficial orientada a formar técnicos capaces de implementar medidas preventivas, evaluar riesgos y participar activamente en la mejora de la seguridad y salud dentro de las organizaciones.

El lanzamiento del ciclo se realiza en colaboración con Previntegral, entidad especializada en prevención y salud laboral con amplia experiencia en el acompañamiento a empresas de distintos sectores. Gracias a esta colaboración, el alumnado podrá formarse con una visión práctica y alineada con las necesidades actuales de las empresas, acercándose a situaciones reales del sector y a los retos que afrontan hoy los profesionales de la prevención.

Según datos del sector, los servicios de prevención ajenos, auditoría, consultoría y formación en seguridad y salud laboral superaron los 1.330 millones de euros de volumen de negocio en España durante 2023, mientras distintos informes alertan de una creciente brecha entre la demanda de profesionales especializados y la oferta de perfiles cualificados.

Además, la futura reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales plantea importantes cambios estructurales para las empresas, incluyendo el refuerzo de los servicios de prevención propios, nuevas obligaciones relacionadas con los riesgos psicosociales y una mayor vigilancia sobre la salud física y mental de las personas trabajadoras.

La actualización normativa, considerada la mayor reforma del sistema preventivo en casi treinta años, busca adaptar la prevención laboral a los nuevos escenarios productivos y sociales, incorporando aspectos como la salud mental, el cambio climático, la hiperconectividad o los riesgos derivados de la digitalización.

En este contexto, el nuevo CFGS de PRP de La Salle FP Online nace con un enfoque práctico y orientado a la empleabilidad. El alumnado podrá formarse en ámbitos como seguridad industrial, ergonomía, riesgos psicosociales, emergencias, seguridad vial laboral o riesgos químicos y biológicos, además de adquirir competencias relacionadas con sostenibilidad, digitalización y comunicación profesional.

La titulación prepara para ejercer como técnico/a intermedio en prevención de riesgos laborales, coordinador/a de actividades empresariales, coordinador/a de seguridad y salud en obras de construcción o responsable de actividades preventivas dentro de empresas y servicios especializados.

El ciclo también se presenta como una puerta de acceso al ámbito universitario. El alumnado podrá continuar su itinerario académico en estudios superiores relacionados con prevención y seguridad, con posibilidades de convalidación de créditos universitarios.

Raquel Santos, tutora académica y de estancia en empresa en La Salle FP Online afirma que: «Esta FP rompe las barreras del aula tradicional para preparar a técnicos intermedios altamente resolutivos: aseguramos de que cada futuro técnico desarrolle no solo el rigor normativo, sino la capacidad crítica para identificar riesgos complejos y decidir las soluciones preventivas óptimas. Y todo ello sin descuidar las «soft skills», ya que un técnico de prevención debe saber comunicar, sensibilizar y negociar para que la cultura preventiva se integre en la empresa.

El resultado es un profesional autónomo, digitalmente competente y listo para liderar la cultura preventiva desde el primer día, aportando un valor humano indispensable a cualquier organización».

Otro de los factores que impulsa actualmente la demanda de estos perfiles es el incremento de los riesgos psicosociales en las organizaciones. El estrés laboral, el burnout o los problemas de salud mental asociados al entorno de trabajo han ganado protagonismo en los últimos años y forman parte central de las nuevas políticas preventivas impulsadas tanto por empresas como por administraciones públicas.

A ello se suma la necesidad creciente de reforzar la cultura preventiva dentro de las organizaciones. Diferentes agentes sociales y organismos especializados insisten en la importancia de incrementar los recursos destinados a prevención y mejorar la formación técnica de los profesionales del sector.

En este sentido, Albert Escolà, adjunto a Dirección Técnica de Previntegral, comenta que: «En el día a día de las empresas, la figura del técnico en prevención de riesgos laborales es cada vez más necesaria. Se trata de un perfil clave para identificar riesgos, impulsar medidas preventivas y acompañar a las organizaciones en la mejora continua de la seguridad y salud laboral.

Desde los servicios de prevención ajenos vivimos de cerca esta necesidad creciente de profesionales preparados para afrontar entornos de trabajo cada vez más complejos, cambiantes y exigentes.

Para Previntegral es fundamental acercar al alumnado a la realidad que se vive diariamente en las empresas, donde la prevención va mucho más allá del cumplimiento normativo y forma parte de la gestión, la cultura preventiva y el bienestar de las personas. Esta colaboración con La Salle FP Online nace con el objetivo de contribuir a la formación de perfiles con una visión práctica, preparados para incorporarse al entorno profesional y responder a las necesidades reales del mercado laboral».

Con esta nueva incorporación, La Salle FP Online continúa ampliando su oferta de Formación Profesional a distancia especializada en sectores con alta empleabilidad y fuerte proyección de futuro.

Más información sobre el CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales: La Salle FP Online – CFGS de Prevención de Riesgos Profesionales