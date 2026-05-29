Europa impulsa la transformación de la Formación Profesional para construir aulas más inclusivas

En un contexto marcado por la creciente diversidad cultural y los desafíos de integración social, el proyecto europeo TRANSFORM, financiado por la Unión Europea, está impulsando una nueva generación de centros de Formación Profesional (VET) más inclusivos, preparados y comprometidos con la igualdad de oportunidades.

De 2024 a 2026, TRANSFORM ha reunido a entidades de distintos países europeos con un objetivo común: dotar a los centros de Formación Profesional de herramientas innovadoras que faciliten la inclusión efectiva de personas migrantes y refugiadas, promoviendo entornos educativos más accesibles, diversos y cohesionados.

El proyecto responde a una necesidad cada vez más evidente en Europa: garantizar que la educación y la formación profesional sean espacios donde todas las personas, independientemente de su origen, puedan desarrollar su talento, adquirir competencias y construir un futuro con oportunidades reales.

Para ello, TRANSFORM está desarrollando un conjunto de recursos pioneros que incluyen un Marco Europeo de Competencias para Educadores VET, una Guía Metodológica de Microcredenciales para la Inclusión, así como programas de capacitación dirigidos tanto a docentes como a jóvenes estudiantes. Estas herramientas permitirán a los centros educativos incorporar metodologías más inclusivas, mejorar la atención a la diversidad y fortalecer la integración social a través de la educación.

«Las aulas del futuro no solo deben transmitir conocimientos; deben convertirse en espacios donde la diversidad sea entendida como una fortaleza y donde cada estudiante encuentre oportunidades para crecer y participar plenamente en la sociedad», destacan desde el consorcio del proyecto.

TRANSFORM apuesta por una visión innovadora de la Formación Profesional, alineada con las prioridades europeas en materia de inclusión, equidad y aprendizaje permanente. Sus resultados contribuirán a fortalecer la capacidad de los centros educativos para responder a los retos sociales actuales y preparar a las nuevas generaciones para convivir y prosperar en sociedades cada vez más multiculturales.

Entre las organizaciones que forman parte del consorcio internacional se encuentra Incubadora CON VALORES, entidad comprometida con la innovación social y educativa, que colabora junto a otros socios europeos en el desarrollo y difusión de los resultados del proyecto.

A medida que avanza su implementación, TRANSFORM aspira a convertirse en una referencia europea para la creación de entornos educativos inclusivos, demostrando que la educación puede ser una de las herramientas más poderosas para construir comunidades más cohesionadas, resilientes y abiertas al futuro.