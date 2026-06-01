IKEA presenta su nueva colección IKEA PS 2026, la décima edición PS que lanza la compañía, en el año que IKEA celebra su 30 aniversario en la Península. La nueva edición pretende llevar el diseño escandinavo más allá de sus límites con 44 piezas de funcionalidad divertida, diseñadas desde la experimentación, con la idea de ir mucho más allá de lo convencional y dar un toque lúdico e inesperado a nuestros hogares. Desde su lanzamiento en 1995, IKEA PS se ha consolidado como un espacio para explorar el diseño escandinavo y hacerlo accesible a la mayoría de las personas.

Para entender esta colección hay que remontarse a los años 90. En un momento en el que el diseño escandinavo era tendencia, pero a precios inalcanzables para la mayoría, IKEA se cuestionó su papel en ese contexto y apostó por una idea que marcaría su historia: el «diseño democrático», un concepto que sintetizaba los cinco requisitos que debía cumplir cualquier producto de IKEA: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio accesible. Así nació la primera colección IKEA PS presentada en la Feria de Milán de 1995 como un laboratorio creativo donde jóvenes diseñadores reinterpretaron la sencillez del diseño escandinavo con el objetivo de ponerlo al alcance de la mayoría. PS era el acrónimo de Post Scriptum con el que se quiso trasladar la idea de que era una colección que iba más allá del surtido habitual de IKEA y que nacía como un espacio para la experimentación.

Treinta años después, esa idea no solo sigue vigente, sino que evoluciona. En IKEA PS 2026, los diseñadores han trabajado con un encargo muy abierto: reinterpretar el diseño escandinavo con el reto de crear productos sencillos, pero en ningún caso aburridos.

La funcionalidad desde la sorpresa, el movimiento y la diversión

En esta nueva edición, 12 diseñadores han desarrollado 44 productos con un objetivo común: explorar la llamada «funcionalidad divertida», creando piezas sencillas y con carácter, que superan lo puramente funcional, aportando una sonrisa a lo cotidiano.

IKEA PS 2026 es una invitación a vivir el diseño con curiosidad y ligereza, y nace de cuestionar desde el uso de los materiales hasta su funcionalidad, logrando que el buen diseño no solo sea útil, sino también una fuente de alegría inesperada.

La colección propone una nueva manera de relacionarse con los objetos del hogar, en la que el diseño no solo se contempla, sino que se activa. Muebles que se transforman, se mueven, se pliegan o esconden funciones inesperadas convierten lo cotidiano en una experiencia más interactiva, lúdica y emocional. Pensada especialmente para hogares pequeños, cambiantes y versátiles, IKEA PS 2026 responde a nuevas formas de habitar el espacio, donde la flexibilidad y la creatividad son esenciales.

«Un aspecto fundamental de IKEA PS es que la sencillez no tiene por qué ser aburrida. La interacción y la sorpresa pueden revelar el diseño en su forma más pura», explica María O´Brian, líder creativa de la colección.

Esta nueva edición de IKEA PS demuestra cómo el diseño del presente dialoga con su propia historia. Algunas piezas reinterpretan productos icónicos del pasado de IKEA, demostrando que la innovación también puede nacer de la memoria.

Aprovechar el aire como material

En los años 90, IKEA apostó por los muebles inflables como solución innovadora para reducir costes y facilitar el transporte en paquetes planos. En el año 2000 lanzó INNERLIG, el primer sofá inflable y aunque generó gran expectación, finalmente se retiró del mercado sin el éxito esperado. Con IKEA PS 2026, el diseñador Mikael Axelsson por fin lo consigue. Un sillón con dos cámaras de aire separadas dentro de un marco tubular. El sillón viene en un paquete plano con una bomba manual para inflarlo y ha sido sometido a todas las pruebas de durabilidad que IKEA utiliza en todos sus sillones.

Del acero industrial de los 80 a la madera viva

El diseñador Friso Wiersma reinterpreta la histórica estantería GUIDE (1984) para transformarla en una pieza completamente nueva: una estantería en pino macizo sin tratar. Los extremos pintados en rojo no son solo un gesto estético, sino un guiño a las técnicas tradicionales de secado de la madera en carpintería. De un sistema industrial optimizado para la producción en serie a una pieza que celebra la materia prima y la artesanía: el mismo concepto, dos épocas distintas.

31 años más tarde…

El icónico reloj IKEA PS de 1995 se convirtió en un referente del diseño democrático y hoy forma parte de las colecciones del Museo Nacional de Suecia. Con su reconocible forma de ojo de cerradura y su doble función decorativa y de almacenaje, marcó una época dentro de la colección IKEA PS. En 2026, la pieza se reinventa como un tubo doblado similar a un periscopio, inspirado en el arte callejero de Polonia, país natal de su diseñadora, Marta Krupińska.

Junto a estas reinterpretaciones, otros diseños de la colección evocan soluciones de diseño presentes en la historia de IKEA, mostrando una continuidad en la manera de entender la funcionalidad y el hogar:

Un sillón que se transforma

La diseñadora Matilda Lindstam Nilsson firma una de las piezas más versátiles de la colección: un sillón que evoluciona de asiento a chaise longue y finalmente a cama. En 1972 IKEA lanzó el sistema modular TAJT, que ya exploraba la idea de muebles flexibles y transformables. En esta ocasión se incorporan muelles ensacados y soluciones pensadas para el descanso real, adaptándose a la vida en espacios reducidos de hoy.

El nuevo lenguaje de lo industrial

El diseñador Ola Wihlborg presenta una vitrina como un híbrido entre transparencia y funcionalidad. Su diseño combina puertas de malla con cristal y una estructura pensada para la vida actual, con salidas de cable y estantes ajustables. Una propuesta que conecta con el lenguaje industrial presente en anteriores colecciones IKEA PS, como la vitrina de acero de 2017.

IKEA PS 2026 confirma una idea que ha acompañado a la colección desde su origen: el diseño no es solo forma o función, sino una forma de relación con los objetos. En esta edición, disponible en tiendas y online el 14 de mayo, la funcionalidad se mezcla con el juego, la sorpresa y el movimiento, reforzando la idea de que el diseño democrático no es estático, sino evolutivo.

Diseñadores de IKEA PS 2026: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, María Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma y Marta Krupińska.

30 años de IKEA en España

Desde la apertura de su primera tienda en Badalona en 1996 IKEA ha formado una red de más de 80 puntos de contacto físico, con distintos formatos con el objetivo de estar más cerca de los hogares españoles y de sus necesidades. En este tiempo ha generado más de 20.000 empleos directos, indirectos e inducidos, y ha alcanzado 31,3 millones de euros en ventas acumuladas, con una contribución de 12.256 millones de euros en impuestos.

La compañía también ha formado parte del día a día de millones de personas, con casi 27,5 millones de albóndigas servidas en sus restaurantes en estos 30 años, 50 millones de visitas anuales a tiendas físicas y 228 millones de visitas a su web. Su impacto se refleja también en los hogares españoles, ya que 8 de cada 10 cuentan con al menos un mueble IKEA.

En este contexto, lanza la campaña de televisión «Viva el poder del hogar», una propuesta que pone el foco en el papel de los hogares y las personas en los grandes cambios sociales de las últimas tres décadas.

Sobre IKEA

Cumplen 30 años mejorando el día a día de los hogares españoles gracias a su diseño democrático. ¿Qué significa? Ofrecen un surtido de calidad, buen diseño, asequible, funcional y sostenible.

Tres décadas avanzando junto con la sociedad española, aportando mutuamente y adaptandándose a su realidad. Han creado al cliente montador con su modelo ‘Hazlo tú mismo’; han demostrado que donde «caben dos, caben tres»; han reivindicado la esencia propia de cada hogar dando la «bienvenida a la república independiente de tu casa» y han hecho de la diversidad su bandera.

Con esta filosofía han construido un mapa de más de 80 puntos de contacto físicos con cuatro formatos diferenciados: tiendas tradicionales, tiendas urbanas, espacios de planificación y puntos de recogida de pedidos, a los que hay que sumar la venta en remoto a través de la web y App, la venta telefónica y el live shopping. Todo ello apoyado en los centros de distribución y una mayor capacitación logística de sus tiendas convencionales.

En todos estos canales alcanzamos el pasado año fiscal 25 una facturación de 1.986 millones de euros (+2,8%), con un resultado de explotación de 130 millones de euros (+11,2%), tras vender 164,3 millones de productos y servicios, gracias a la confianza de los 50 millones de visitantes que reciben cada año en nuestras tiendas y las más de 228 millones de visitas online.

Es un crecimiento que se traduce también en una plantilla de 9.736 personas a cierre de año, tras la creación de 130 nuevos empleos

Estan afianzando las bases de un negocio que se inspira en los valores y la cultura IKEA de siempre, pero con la mirada puesta en un futuro que, como decía su fundador, Ingvar Kamprad, será «glorioso», gracias a su apuesta por las personas y a la pasión por lo que hacen.