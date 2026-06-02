Alianza entre Doctrina Qualitas y Grupo System Formación

Este acuerdo cerrado por Grupo Doctrina Qualitas y Grupo System Formación representa un cambio estructural en la propuesta de valor para el alumnado, estableciendo un puente de doble vía para la exportación de talento hacia el continente americano.

Cabe resaltar la madurez de la plataforma de teleformación de Grupo System y su músculo empresarial:

Volumen formativo.

Cumplimiento y consultoría: la adaptación de 9.759 empresas a las normativas de protección de datos (RGPD/LOPD).

Actualización pedagógica: incluyendo más de 30 nuevas rutas didácticas enfocadas en PRL y la sostenibilidad.

Para los analistas del sector, la complementariedad de ambas organizaciones es evidente. Mientras que System Formación aporta una robusta infraestructura tecnológica y un catálogo pedagógico adaptado a las demandas del tejido empresarial contemporáneo, la Agencia Universitaria DQ interviene como la entidad garante que dota a estos programas de un blindaje institucional de carácter universitario e internacional.

El Certificado Universitario Internacional DQ: validación global

El primer gran beneficio tangible para la comunidad discente de Grupo System Formación se articula en torno al Certificado Universitario Internacional DQ. En el ámbito de la educación no reglada y la formación continua, uno de los desafíos históricos ha sido la homogeneización y el reconocimiento mutuo de los títulos transfronterizos. Este documento actúa como un potente soporte documental y de transparencia que da fe de la rigurosidad, la carga lectiva y la excelencia de la formación superada.

Desde una perspectiva técnica, este certificado proporciona:

Soporte de equivalencia: permite a los egresados contar con un aval idóneo para la convalidación de estudios o el reconocimiento de créditos en un entorno multinacional.

permite a los egresados contar con un aval idóneo para la convalidación de estudios o el reconocimiento de créditos en un entorno multinacional. Transparencia curricular: facilita a los departamentos de recursos humanos la comprensión inmediata del nivel de competencias adquiridas por el candidato, independientemente del país de origen de la oferta formativa.

facilita a los departamentos de recursos humanos la comprensión inmediata del nivel de competencias adquiridas por el candidato, independientemente del país de origen de la oferta formativa. Prestigio institucional: el currículum del alumno se posiciona con un factor de diferenciación competitiva crítico en procesos de selección altamente selectivos.

Diplomas universitarios asociados: el refuerzo académico

La alianza habilita a los alumnos dependientes de Grupo System al acceso directo a diplomas universitarios asociados a la red de Doctrina Qualitas. Este mecanismo permite que cursos y másteres que originalmente se encuadraban en el sector privado o de la formación continua adquieran una dimensión estrictamente universitaria a través de los convenios que la Agencia Universitaria DQ mantiene con diversas universidades asociadas.

Esto se traduce en una doble titulación real. El alumno recibe el diploma propio del centro y también una acreditación universitaria que; incrementa el valor académico de las horas lectivas cursadas, permite la acumulación de méritos curriculares válidos para oposiciones, bolsas de empleo o la continuación de estudios de posgrado.

El impacto global de DQ en la disrupción del e-learning

Doctrina Qualitas se consolida como un actor disruptivo en la educación online a nivel global. En la última década, la proliferación del e-learning ha generado una brecha de confianza respecto a la legitimidad de los títulos digitales.

DQ ha mitigado este problema transformándose en un estándar global de auditoría pedagógica, auditando planes de estudio en múltiples continentes bajo estrictos criterios de excelencia europeos. Su ecosistema de certificación ha redefinido el valor de la enseñanza virtual, demostrando que la flexibilidad digital no está reñida con la rigurosidad de las universidades tradicionales.

Al actuar como un puente de confianza transnacional, ha venido logrando cumplir sus objetivos marcados en el «Plan de Actuación» que DQ, desde 2013 tiene publicado en la web oficial del Gobierno de España.

Voces de la alianza: perspectiva de la alta dirección

El alcance estratégico de esta unión se manifiesta por declaraciones de los líderes ejecutivos de ambas corporaciones. Desde Grupo System Formación, Rocío Enríquez Mancha, directora comercial y de Asociados en Grupo System, subraya la transformación operativa que supone este hito:

Esta alianza representa la maduración definitiva del modelo educativo de Grupo System. No solo se amplían las fronteras hacia el continente americano con una propuesta robusta, sino que se dota a los alumnos de un blindaje curricular universitario e internacional que multiplica de forma exponencial sus oportunidades de inserción laboral en un mercado sin fronteras geográficas.

Alejandro Truébano, CEO del Grupo Doctrina Qualitas, hace hincapié en el rigor y la democratización del acceso a la calidad académica:

La misión global de DQ siempre ha sido unificar criterios de excelencia y validar el talento allá donde se genere. Integrar el catálogo de System Formación en la red transatlántica de Doctrina Qualitas constata que la formación online de alta calidad es el motor de desarrollo más eficiente de la actualidad. Con el Certificado Internacional DQ, los estudiantes no solo obtienen un reconocimiento académico de primer nivel; adquieren una credencial de confianza global respetada por universidades y corporaciones internacionales.

La proyección transatlántica: apertura del mercado americano

El mayor impacto macroeconómico de este acuerdo radica en la internacionalización de la oferta educativa de Grupo System Formación hacia el continente americano. La expansión a América siempre ha sido un deseo. Pero, las barreras burocráticas, la falta de reconocimiento mutuo de títulos y las asimetrías en los sistemas de acreditación locales han frustrado numerosos proyectos de expansión.

La incorporación de las soluciones formativas de System al portafolio acreditado por Doctrina Qualitas derriba estas fronteras de forma inmediata, gracias a su sólida red de partners universitarios en América Latina y Estados Unidos.

Esta apertura transatlántica genera un impacto bidireccional de gran relevancia:

Para la institución sevillana : consolida su marca a escala global. Pasa de un alcance nacional a alcance transnacional, con capacidad para matricular y fidelizar a estudiantes desde México hasta Argentina.

: consolida su marca a escala global. Pasa de un alcance nacional a alcance transnacional, con capacidad para matricular y fidelizar a estudiantes desde México hasta Argentina. Para el estudiante latinoamericano: acceso a una formación online europea especializada, con garantía de calidad española, y con un título que goza de pleno reconocimiento universitario internacional.

Un nuevo estándar en la educación superior

En un mercado saturado de propuestas de formación digital, la diferenciación ya no se encuentra en el canal de distribución, sino en la certificación y en la flexibilidad internacional de las titulaciones.

Esta alianza entre DQ y el Grupo System Formación se perfila como un caso de éxito en la crónica académica contemporánea. Al fusionar la capacidad operativa y de diseño instruccional de la firma andaluza con el músculo validador e internacionalizador de la agencia de calidad, el gran beneficiado de este movimiento es siempre el alumno.