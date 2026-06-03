La Fundación ALAIN AFFLELOU y GLS Spain se alían para facilitar el acceso a la salud visual a colectivos vulnerables

La Fundación ALAIN AFFLELOU y GLS Spain han alcanzado una alianza estratégica para potenciar el proyecto «Segunda vida a tus gafas», una iniciativa orientada a facilitar el acceso a la salud visual a colectivos vulnerables y fomentar la economía circular mediante la recogida, reacondicionamiento y reutilización de gafas en desuso.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 90 % de las discapacidades visuales se concentran en países con ingresos bajos y gran parte de ellas podrían evitarse con las medidas adecuadas. En este contexto, la colaboración entre ambas entidades busca reforzar una cadena solidaria que permite dar una segunda vida a gafas que ya no se utilizan y hacerlas llegar a personas que las necesitan.

La iniciativa une el compromiso social de varios actores. La Fundación ALAIN AFFLELOU lidera el proyecto; la red de ópticas ALAIN AFFLELOU pone sus establecimientos a disposición de la ciudadanía como puntos de recogida; GLS Spain aporta su capacidad logística dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa; y Lions Club International participa en el proceso de reacondicionamiento de las gafas.

Una cadena de solidaridad coordinada

El proceso comienza en las 384 ópticas de ALAIN AFFLELOU repartidas por toda España, donde clientes y ciudadanos pueden depositar sus gafas en desuso en las urnas habilitadas para la recogida. Una vez recolectadas, GLS Spain se encarga de recoger las donaciones y transportarlas de forma altruista hasta el Centro de Reacondicionado Melvin Jones, ubicado en San Vicente del Raspeig, Alicante.

Este centro, gestionado por Lions Club International, clasifica y pone a punto cada montura para que pueda ser reutilizada en misiones humanitarias internacionales. Gracias a la red de transporte de GLS Spain, se agiliza la recogida y el traslado de las gafas hasta las delegaciones correspondientes, optimizando los tiempos del proceso y facilitando que las ayudas lleguen antes a su destino.

El papel del ciudadano y la economía circular

Para incentivar la participación de los clientes en las ópticas, el proyecto incorpora un componente de economía circular. Quienes donen sus gafas pueden escanear un código QR en el punto de recogida para obtener incentivos en su próxima compra en ALAIN AFFLELOU.

De esta forma, la iniciativa fomenta un consumo responsable y conciencia sobre la importancia de no desechar productos que aún pueden tener una vida útil. La reutilización de gafas permite reducir residuos y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con dificultades de acceso a soluciones ópticas.

Más de 136.000 gafas donadas desde el inicio de la iniciativa

Los resultados del último año reflejan la magnitud del proyecto. La red de ópticas ALAIN AFFLELOU ha recogido 35.072 gafas donadas por los clientes, de las cuales 9.325 unidades fueron reacondicionadas. Desde el inicio de la iniciativa, la cifra total supera las 136.000 gafas, que han contribuido a transformar la vida de miles de personas.

«Estamos muy orgullosos de esta alianza con GLS, ya que refuerza el puente entre nuestras ópticas y el destino final de las ayudas. Esta unión de valores entre la Fundación, nuestra red comercial y un socio logístico de primer nivel nos permite ser mucho más ambiciosos en nuestro propósito social», afirma Eva Ivars, consejera delegada de ALAIN AFFLELOU España y secretaria de la Fundación ALAIN AFFLELOU.

«Para GLS Spain es una satisfacción poner nuestra red logística al servicio de iniciativas que generan un impacto social real. A través de esta colaboración facilitamos la recogida y el traslado de las gafas donadas hasta el centro de reacondicionamiento, contribuyendo a que la cadena solidaria funcione con eficiencia. Este proyecto refleja cómo, desde nuestra estrategia ESG y de responsabilidad corporativa, la logística también puede convertirse en una herramienta para impulsar la economía circular y mejorar la vida de las personas», señala Félix Biedma, Senior ESG, Corporate Responsibility & Compliance Manager de GLS Spain.