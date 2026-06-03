Nuevas carretillas contrapesadas eléctricas EFG 2/2i y 3/3i: compactas, potentes y orientadas al conductor

Con la serie EFG 2/2i, Jungheinrich ofrece carretillas elevadoras de tres ruedas especialmente maniobrables, con capacidades de carga de 1,4 a 2,0 toneladas, mientras que la serie EFG 3/3i cubre el rango de 1,6 a 2,0 toneladas como carretillas elevadoras de cuatro ruedas.

La mejor compacidad para procesos de almacén eficientes

Gracias a su batería de iones de litio integrada, la geometría optimizada del eje de dirección y un diseño compacto, las nuevas EFG 2/3i logran hasta un 15 % más de eficiencia espacial.

En comparación con la serie anterior, el radio de giro se ha reducido hasta en 300 milímetros, según el modelo. Esto permite trabajar de forma segura y eficiente en pasillos estrechos, zonas de carga de camiones o áreas de producción, y reduce los costes de espacio.

Tres variantes de rendimiento y un concepto energético modular

Con efficiencyPLUS, drive&liftPLUS y performancePLUS, Jungheinrich ofrece tres niveles de rendimiento claramente diferenciados: desde la variante básica para capacidades de manipulación moderadas, hasta una variante equilibrada para todo tipo de cargas y la configuración más potente para una máxima productividad.

En la variante performancePLUS, diseñada para aplicaciones exigentes y manipulación rápida de mercancías, los motores síncronos de imanes permanentes y la hidráulica optimizada con mayor eficiencia energética garantizan un rendimiento de manipulación significativamente superior.

Las series EFG 2/2i y 3/3i se basan en un concepto energético modular. Es posible integrar baterías de iones de litio de diversas capacidades (346, 460 y 690 Ah), adaptadas con precisión a las necesidades específicas de cada cliente, así como utilizar baterías de plomo-ácido o prepararse para su funcionamiento con pilas de combustible.

Ergonomía y acústica para un trabajo sin fatiga

La nueva serie se ha desarrollado teniendo en cuenta la perspectiva del conductor. Un espacio para los pies más amplio, con aproximadamente 100 milímetros adicionales de espacio para las piernas, una altura de acceso más baja y una columna de dirección ergonómicamente optimizada reducen el esfuerzo físico.

Un concepto de acústica y vibración completamente revisado, con una cabina con aislamiento de vibraciones, garantiza un nivel de ruido de tan solo 63 dB(A). La nueva interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil de 4,3 pulgadas y controles revisados ​​facilitan un manejo intuitivo y lógico, y contribuyen a un trabajo preciso y sin fatiga.

Mayor seguridad gracias a una mejor visibilidad

Una característica clave de seguridad es el pilar B inclinado de nuevo diseño. Reduce el ángulo muerto al dar marcha atrás hasta en un 65 %, una mejora decisiva en la seguridad: las estadísticas muestran que la mayoría de los accidentes con carretillas elevadoras industriales ocurren al dar marcha atrás.

Un panel de instrumentos bajo y el techo panorámico opcional mejoran aún más la visibilidad de las horquillas, la carga y los niveles de las estanterías, especialmente al trabajar a mayores alturas de elevación.

La tira de luces LED SmartStripe opcional, aumenta la visibilidad del vehículo con señales claras de freno, dirección y advertencia, y también muestra el estado de carga actual de la batería a distancia.