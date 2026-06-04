ECIJA, primer despacho de abogados en España en certificar su sistema de gestión de IA con la norma ISO 42001

En plena entrada en vigor del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, ECIJA se ha convertido en el primer despacho de abogados en España en obtener la certificación ISO/IEC 42001:2023 —la norma internacional que regula los sistemas de gestión de IA— bajo un esquema de acreditación internacional. La firma de abogados, reconocida como Firma Europea del Año 2025 por The Lawyer, se sitúa así a la vanguardia del sector legal en gobernanza de la inteligencia artificial.

El certificado, ha sido emitido por SGS, líder mundial en inspección, verificación, ensayo y certificación, y cuenta con la acreditación de ANAB (ANSI National Accreditation Board), uno de los principales referentes internacionales en acreditación de sistemas de gestión. Esta doble garantía, al combinar la certificación de una entidad de prestigio global con la acreditación de un organismo internacional de máxima exigencia, ha requerido la aplicación de elevados niveles de rigor técnico durante todo el proceso de auditoría.

Esta certificación se suma a las que ya posee ECIJA en materia de seguridad de la información, calidad y cumplimiento, y consolida el alineamiento de la firma con las buenas prácticas reconocidas de gobierno corporativo, tanto en España como en los mercados internacionales en los que opera.

«Este hito refuerza el compromiso de ECIJA con un uso seguro, respetuoso, no discriminatorio y ético de la inteligencia artificial, dotando a nuestro marco de gobierno interno de un sistema de gestión robusto, alineado con el Reglamento Europeo de IA y con los más altos estándares internacionales de gestión del riesgo», ha subrayado Alejandro Touriño, CEO de ECIJA.

Más allá del reconocimiento técnico, este logro representa para la firma una declaración firme de principios, al garantizar que el desarrollo, despliegue y aplicación de soluciones de IA —tanto de uso interno como en los servicios prestados a clientes— se realiza bajo un marco de confianza, transparencia y responsabilidad.

El sistema certificado cubre el ciclo de vida completo de las herramientas de IA dentro del alcance auditado e incorpora mecanismos de supervisión y control sobre todos los procesos en los que se ha implantado IA, con un enfoque basado en riesgos orientado a minimizar al máximo los aspectos críticos vinculados a estos sistemas.

«En un sector como el legal, donde la confianza es la base de la relación con el cliente, no basta con incorporar tecnología: hay que hacerlo con garantías. La ISO 42001, acreditada internacionalmente, nos permite acreditar ante nuestros clientes, reguladores y la sociedad que cada sistema de IA que utilizamos está sometido a controles exigentes de gobierno, supervisión humana y rendición de cuentas», ha añadido Touriño.

Por su parte, para SGS, la certificación acreditada de SGS se inscribe en la estrategia SGS Digital Trust, un nuevo enfoque de calidad y gobernanza que pone en el centro del proceso a la confianza digital como una prioridad estratégica, que afecta a las tecnologías que se crean, a los servicios ofrecidos y a las organizaciones que los respaldan.

La certificación implementada por SGS permite abordar esta complejidad en toda la cadena de valor. Tanto si se trata de productos digitales o servicios críticos, el soporte SGS se adapta al grado de madurez digital y se diseña para convertir la confianza en una ventaja competitiva.

Las soluciones y servicios a medida SGS permiten abordar las brechas y cumplir con los requisitos de confianza digital específicos de la industria, incluidas la seguridad, la ciberseguridad y la equidad.

Sobre ECIJA

ECIJA es una de las firmas legales más innovadoras del mercado español y la firma española con mayor presencia en Iberoamérica, con oficinas en más de 18 países y un equipo de más de 1.400 profesionales.

Reconocida por The Lawyer como Firma del Año en Europa y distinguida por Financial Times por su estrategia digital, ECIJA lidera el asesoramiento en economía digital, tecnología e inteligencia artificial, combinando excelencia jurídica, capacidad tecnológica y visión de negocio.

Sobre SGS

SGS es la empresa líder mundial en ensayos, inspección y certificación. Cuenta con una red de más de 2.500 laboratorios y oficinas comerciales en 115 países, respaldados por un equipo de 99.500 profesionales. Con más de 145 años de excelencia en el servicio, combina la precisión y exactitud que caracterizan a las empresas suizas para ayudar a las organizaciones a alcanzar los más altos niveles de calidad, cumplimiento y sostenibilidad.

Su eslogan «When you need to be sure» subraya su compromiso con la confianza, la integridad y la fiabilidad. Opera con el nombre de SGS y las marcas Brightsight, Bluesign, Maine Pointe y Nutrasource. SGS cotiza en el SIX Swiss Exchange con el símbolo SGSN (ISIN CH1256740924, Reuters SGSN.S, Bloomberg SGSN:SW).