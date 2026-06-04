Emprender con discapacidad ya tiene nuevas oportunidades: ayudas de hasta 18.000 euros

Emprender puede convertirse en una puerta hacia la independencia, la estabilidad económica y la inclusión laboral. Con ese objetivo nace una nueva edición de la convocatoria de ayudas de ‘PorTalento Emprende’, de Fundación ONCE, que cuenta con la cofinanción del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), que ofrecerá ayudas económicas de entre 3.000 y 18.000 euros a personas con discapacidad que quieran poner en marcha o consolidar un proyecto empresarial.

En esta edición, Incubadora CON VALORES será la entidad encargada de acercar y gestionar el programa en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla, reforzando así el acceso al emprendimiento inclusivo en territorios donde crear oportunidades laborales sigue siendo un gran desafío.

La convocatoria está dirigida a personas con discapacidad que ya cuenten con un proyecto definido, viable y con capacidad de crecimiento. No se trata únicamente de apoyar ideas, sino de impulsar iniciativas preparadas para convertirse en un medio de vida sostenible y con impacto real.

«Detrás de cada proyecto emprendedor hay ilusión, esfuerzo y una enorme voluntad de salir adelante. El objetivo es acompañar a las personas para que puedan presentar su propuesta con claridad, confianza y opciones reales de éxito», destacan desde Incubadora CON VALORES.

Además de la viabilidad económica, el programa valorará especialmente proyectos relacionados con sostenibilidad, innovación, tecnología, salud, turismo, impacto social, mundo rural y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También se tendrán en cuenta factores como la creación de empleo para otras personas con discapacidad o la participación de socios y socias con discapacidad dentro de la iniciativa.

La convocatoria permanecerá abierta desde el 3 de junio hasta diciembre de 2026, y las personas interesadas deberán presentar documentación como plan de empresa, acreditación de discapacidad, currículum y documentación económica del proyecto.

Con esta iniciativa, ‘PorTalento Emprende’ de Fundación ONCE refuerza una idea cada vez más necesaria: que el emprendimiento también puede ser una herramienta de autonomía, dignidad y transformación social.

Más información y bases de la convocatoria:https://cvalores.org/programa-de-incubacion-digital-para-personas-con-discapacidad/