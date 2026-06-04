Resultados Fortidia 2025: expansión internacional y fortalecimiento de la plataforma global

A lo largo del año, Fortidia continuó ampliando su presencia internacional con la apertura de 158 nuevos Centros de Soluciones Empresariales y la firma de cuatro nuevos Acuerdos de Licencia Maestra de Mail Boxes Etc. en Uzbekistán, Rumanía, Eslovaquia y Vietnam.

2025 estuvo marcado además por importantes hitos estratégicos para el Grupo, entre ellos la adquisición de Kwik Kopy Australia, empresa líder en diseño, impresión y señalética con presencia nacional en Australia, y de ParcelValue, plataforma multitransportista con sede en Suiza y operaciones en Italia y Francia. Estas incorporaciones fortalecen la capacidad de Fortidia para ofrecer soluciones cada vez más integradas de ecommerce, fulfillment, logística, marketing e impresión.

Durante el ejercicio, Fortidia prestó apoyo a más de 900.000 clientes empresariales en todo el mundo, reforzando su papel como socio estratégico para las MIPYMES en un entorno empresarial en constante evolución.

«Continuamos fortaleciendo nuestro papel como facilitador global de comercio para las MIPYMES y los consumidores, aprovechando las sinergias entre nuestra red física y nuestras capacidades digitales para generar nuevas oportunidades de crecimiento y crear valor para nuestros clientes en todo el mundo», afirmó Paolo Fiorelli, Presidente y CEO de Fortidia.

Fortidia mantiene su compromiso con la innovación y la evolución continua de sus soluciones para responder a las necesidades cambiantes de empresas y consumidores. Gracias a la combinación de tecnología, experiencia y una sólida red internacional, el Grupo sigue avanzando en su propósito: Empoderar a las personas localmente para impulsar los negocios globalmente.

Acerca de Fortidia

Fortidia es la identidad de marca de MBE Worldwide S.p.A., una empresa privada con sede en Italia, y sus filiales. Fortidia es un facilitador global de comercio para MIPYMES y consumidores gracias a una plataforma que integra marcas especializadas en ecommerce, fulfillment, logística, envíos, marketing e impresión, entre ellas Mail Boxes Etc. (fuera de EE. UU. y Canadá), World Options, PACK & SEND, PostNet, ParcelValue, Spedingo, GEL Proximity, AlphaGraphics, Kwik Kopy Australia, Multicopy y Print Speak.

En 2025, su red global superó los 3.200 Centros de Soluciones Empresariales en 56 países, con más de 14.000 asociados y más de 960 profesionales corporativos, prestando servicio a más de 900.000 clientes empresariales en todo el mundo.

Para más información, visitar www.fortidia.com

Todas las cifras corresponden al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2025, salvo indicación contraria.