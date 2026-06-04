Los sistemas financieros no están preparados para el crecimiento de las empresas, según un estudio de Pleo

Según el último Pulse Report de Pleo, el 91% de las empresas europeas está creciendo o tiene previsto expandir su negocio en los próximos años. En España, esta cifra alcanza el 94%, el porcentaje más elevado de los mercados analizados. Sin embargo, este crecimiento también genera inquietud ya que el 89% de estas compañías reconoce estar preocupado por su capacidad para gestionar esa expansión de forma eficaz. Los datos ponen de manifiesto una tensión cada vez más presente en el tejido empresarial europeo y es que mientras las organizaciones mantienen una fuerte ambición de crecimiento, muchas encuentran dificultades para gestionar la creciente complejidad operativa que este conlleva.

El crecimiento está generando un «impuesto al control»

A medida que las empresas crecen, los equipos financieros se enfrentan cada vez más a lo que Pleo denomina un «impuesto al control»: una mayor complejidad operativa derivada de la expansión internacional, más procesos de supervisión manual, datos dispersos entre múltiples sistemas y menos tiempo disponible para dedicar a tareas estratégicas de alto valor.

Según el estudio, el 64% de las empresas europeas considera que operar en varios mercados es fundamental para seguir expandiéndose y en España, el 62% comparte esta visión. Sin embargo el 72% señala que gestionar la actividad en distintos países europeos implica lidiar con normativas, procesos y requisitos complejos, mientras que el 65% asegura que entrar en un nuevo mercado puede resultar tan exigente como poner en marcha una empresa desde el principio. Entre los responsables financieros españoles esta percepción es aún más acusada puesto que el 71% afirma que expandirse internacionalmente se siente como lanzar una nueva empresa desde cero, frente al 53% que tiene esa sensación en Alemania.

El 72% de las empresas que busca expandirse afirma que escalar incrementa la complejidad financiera de la organización, mientras que el 65% señala que preservar la visibilidad y el control de las finanzas se vuelve más complicado a medida que la empresa crece. Así, el 82% de las empresas encuestadas en España reconocen que el crecimiento les obliga a encontrar un equilibrio cada vez más difícil entre impulsar el negocio y mantener el control sobre las operaciones.

Los sistemas financieros no están preparados para acompañar el crecimiento

Muchas empresas están intentando afrontar una nueva fase de crecimiento con sistemas financieros que no fueron diseñados para acompañarlas en ese proceso. Más de la mitad de las compañías en expansión (52%) afirma que su negocio está creciendo más rápido de lo que sus herramientas financieras pueden gestionar. Además, casi una de cada dos (48%) reconoce haber experimentado fallos o limitaciones en sus sistemas financieros como consecuencia de la presión generada por el crecimiento.

La supervisión manual sigue siendo otro de los grandes obstáculos ya que la mitad de los responsables financieros consultados asegura que su ecosistema actual de herramientas requiere demasiada intervención manual para funcionar correctamente. En España el 34% de los responsables financieros considera que su ecosistema tecnológico actual no será capaz de acompañar la próxima fase de crecimiento de la empresa. A pesar de ello, el 21% de las organizaciones continúa gestionando los gastos corporativos principalmente a través de hojas de cálculo tradicionales. La falta de integración entre sistemas parece ser uno de los factores que más contribuyen a esta situación. De hecho, el 38% de los responsables financieros españoles asegura que la desconexión entre herramientas genera una carga administrativa excesiva para sus equipos.

La estrategia queda sepultada bajo las tareas administrativas

Los resultados muestran que la creciente complejidad operativa está desplazando el trabajo estratégico de los equipos financieros. De media, los profesionales de finanzas dedican el 19% de su tiempo a tareas administrativas, como la limpieza manual de datos, el procesamiento de información o la elaboración de informes. En cambio, solo el 16% de su jornada se destina a actividades estratégicas orientadas al crecimiento y la toma de decisiones.

Los datos sugieren que los responsables financieros están quedando atrapados en la gestión cotidiana del negocio. En España el 60% afirma no haber tenido ni una sola jornada libre de interrupciones para este tipo de trabajo. Además, el 53% de las empresas españolas en expansión considera que los equipos financieros están demasiado absorbidos por tareas administrativas y procesos manuales como para apoyar eficazmente el crecimiento del negocio.

En última instancia, se está relegando a un segundo plano una serie de tareas estratégicas importantes, entre las que se incluyen la elaboración de escenarios financieros, las iniciativas de innovación, el análisis de mercado y la elaboración de modelos estratégicos. En España, las actividades que con mayor frecuencia quedan desplazadas por las demandas operativas son el desarrollo profesional (31%), las iniciativas de innovación (28%), el análisis de la competencia (27%), el análisis de mercado (26%) y la planificación de escenarios financieros (24%).

Las empresas necesitan operaciones financieras diseñadas para crecer

El estudio apunta a que la respuesta no consiste simplemente en añadir más herramientas. Por el contrario, las empresas necesitan operaciones financieras diseñadas para crecer al mismo ritmo que la propia empresa.

Casi la mitad de las empresas en expansión (48%) considera que sus herramientas financieras actuales carecen de capacidades suficientes de automatización e inteligencia artificial. Además, el 42% identifica los flujos de trabajo automatizados como una de las funcionalidades más necesarias y menos presentes en su ecosistema tecnológico. A ello se suma la falta de integración entre sistemas, una carencia que genera una carga administrativa excesiva para el 36% de los responsables financieros consultados.

Al preguntar a los responsables financieros españoles qué capacidades consideran prioritarias en sus herramientas de gestión, la principal demanda fue la automatización y la calidad de los datos, cuestión que se refleja en demandar una mejor integración nativa con plataformas y herramientas (48%), una contabilidad más precisa (38%), la automatización de procesos fiscales (36%), una mayor integridad de los datos (35%), la integración con sistemas de recursos humanos (34%) y la automatización de la gestión de proveedores (32%).

Søren Lonning, CFO de Pleo, declaró: «Las empresas europeas tienen la ambición necesaria para crecer, pero demasiadas siguen estando limitadas por unas operaciones financieras que no evolucionan al mismo ritmo que el negocio» «Pleo es la plataforma de gestión de gastos diseñada específicamente para la forma en que las empresas europeas cierran sus cuentas. Mientras que otras empresas siguen adaptándose a las finanzas europeas, Pleo ya es nativa, ya que se integra con más herramientas financieras que nadie».