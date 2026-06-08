Alatus formaliza operaciones por 224 millones de euros en su primer año de actividad

Alatus Residential Services cumple su primer año de actividad consolidándose como uno de los nuevos actores de referencia en la comercialización de vivienda de obra nueva en España, especialmente en el segmento residencial de gama alta.

Durante este primer año, la compañía ha formalizado operaciones por un importe agregado de 224 millones de euros, correspondientes a 315 unidades, reforzando su capacidad de ejecución comercial en proyectos residenciales de obra nueva.

Además, Alatus cuenta actualmente con una cartera de reservas pendientes de formalizar superior a 90 millones de euros correspondientes a 98 unidades adicionales, con un ticket medio por operación de 923.000 euros. Un 25 % de esta cartera está compuesto por unidades transaccionadas por encima de 1.250.000 euros, lo que convierte a Alatus en top player dentro de los proyectos residenciales de obra nueva para cliente de alta gama.

Destacan especialmente los meses de marzo y mayo de 2026, en los que la compañía superó en ambos casos los 20 millones de euros en reservas mensuales, reflejando la capacidad de Alatus de generar actividad comercial recurrente y sostener volúmenes relevantes de negocio.

«Estos resultados confirman el modelo de Alatus como gestora comercial especializada en promociones de obra nueva, con una gran capacidad operativa y una orientación a la mejora de la cuenta de resultados del proyecto, aportando valor en la estrategia comercial y marketing de los clientes más allá del modelo pasivo tradicional de comercializadora de obra nueva», señala Javier Reguart, director general de Alatus Residential Services.

Uno de los principales ejes diferenciales de la compañía es su división de red externa y Masterbroker, especialmente en la Costa del Sol, donde Alatus ha consolidado el liderazgo de su red «Alatus Agents». En este mercado, la compañía ha canalizado más de 100 millones de euros en reservas a través de agencias internacionales. Durante este primer año, Alatus ha cerrado ventas a compradores de 51 nacionalidades, con especial protagonismo de clientes de Polonia, Países Bajos, Bélgica Reino Unido y Estados Unidos.

El programa Alatus Agents se ha convertido en una herramienta clave para ordenar y potenciar la relación con agencias internacionales, aportando capilaridad comercial, tráfico de oportunidades y acceso directo a una demanda internacional cualificada.

«La figura del masterbroker permite ordenar el canal de agentes internacionales, generar confianza entre agencias y promotores, y transformar ese tráfico en ventas reales», añade Reguart.

Tras su primer año de actividad, Alatus, en línea con su estrategia inicial, ya ha iniciado sus operaciones en otros mercados residenciales del territorio nacional, como la Costa Brava, una zona con fuerte presencia de comprador nacional e internacional y con un elevado potencial de crecimiento dentro del segmento residencial de gama alta.

Alatus Residential Services forma parte de Liceo Group, holding empresarial de referencia en el sector residencial en España.