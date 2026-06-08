GA-ASI anuncia inversiones en seis empresas neerlandesas

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) está profundizando su presencia en el ecosistema de innovación neerlandés, con nuevas inversiones en seis empresas tecnológicas con sede en los Países Bajos a través de su iniciativa de venture Blue Magic Netherlands (BMN).

Estas nuevas asociaciones siguen al último evento BMN en Eindhoven, un foro dinámico de estilo «shark tank» en el que startups y scaleups neerlandesas presentaron tecnologías innovadoras directamente a los responsables de toma de decisiones de GA- ASI. La edición más reciente reunió a más de 350 asistentes de las comunidades aeroespacial, de defensa y de alta tecnología del país.

Sobre la base del éxito de eventos anteriores, GA-ASI ha seleccionado seis empresas neerlandesas para nuevas inversiones y colaboración. GA-ASI también está aumentando su inversión en Emergent Swarm, descubierta por primera vez en BMN 2024. Emergent Swarm está colaborando con GA-ASI para seguir desarrollando su capacidad de detección de autonomía en enjambre.

«Blue Magic Netherlands es nuestra ventana al ecosistema de innovación neerlandés», dijo Brad Lunn, director general de GA-ASI. «No solo estamos identificando ideas. Estamos desplegando capital, recursos de ingeniería y acceso a plataformas para ayudar a estas empresas a escalar. Estamos realizando estas nuevas inversiones porque está claro para nosotros que los Países Bajos son uno de los hubs tecnológicos más dinámicos de Europa».

Las seis nuevas empresas del portafolio de GA-ASI son:

OPT/NET B.V. – GA-ASI, junto con su filial GA-Intelligence, trabajará con OPT/NET para explorar oportunidades de colaboración en una variedad de misiones relacionadas con IA, incluyendo la gestión de enjambres de drones y la detección de embarcaciones oscuras.

Vaeridion B.V. – GA-ASI trabajará con Vaeridion para evaluar su avanzada tecnología de paquetes de baterías para su uso en plataformas actuales y futuras de GA-ASI.

Touchwaves B.V. – GA-ASI evaluará la tecnología háptica de Touchwaves para su uso en entornos de UAS pilotados remotamente para determinar los posibles beneficios en misiones de larga duración y la sobrecarga de información de las tripulaciones aéreas.

FDCL Defence B.V. – GA-ASI y GA-Intelligence trabajarán con Fiducial para explorar la eficacia de la tecnología de la empresa para plataformas futuras de bajo coste a gran escala.

Vydar Commercial B.V. – GA-ASI evaluará la tecnología de Vydar en una variedad de entornos relevantes sin GPS y en plataformas de GA-ASI y GA-EMS.

Emproof B.V. – GA-ASI evaluará la eficacia de la tecnología de protección de datos de Emproof para su aplicabilidad en plataformas actuales y futuras de GA-ASI.

GA-ASI espera anunciar inversiones adicionales del grupo BMN 2025 en los próximos meses, a medida que avancen las evaluaciones técnicas y las conversaciones de codesarrollo.

Sobre Blue Magic Ventures

Blue Magic Ventures es la iniciativa de venture corporativo de GA-ASI, diseñada para identificar, invertir y escalar tecnologías innovadoras de startups e innovadores de todo el mundo. A través de inversión de capital, acceso a plataformas y una profunda colaboración técnica, Blue Magic Ventures acelera el camino desde el concepto hasta la capacidad para tecnologías de doble uso.

Sobre GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. es el principal fabricante mundial de Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS). Con más de 9 millones de horas de vuelo registradas, la línea Predator® de UAS ha volado durante más de 30 años e incluye MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger® y MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®. La empresa se dedica a proporcionar soluciones de larga duración y multimisiones que ofrecen conciencia situacional persistente y capacidad de ataque rápida.

Para más información, visitar www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian y SkyGuardian son marcas registradas de General Atomics Aeronautical Systems, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países.