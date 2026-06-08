Cómo ganar visibilidad sobre el gasto cloud y mejorar su control financiero

La creciente complejidad de los entornos cloud y la presión por optimizar costes han convertido la gestión del gasto en la nube en una prioridad estratégica para las empresas.

Este fenómeno no solo tiene una dimensión económica, sino también un impacto energético cada vez más visible. En Estados Unidos, los centros de datos ya representaban el 4,4 % del consumo eléctrico en 2023, y según el Lawrence Berkeley National Laboratory podrían alcanzar entre el 6,7 % y el 12 % en 2028, impulsados por el avance de la inteligencia artificial.

A escala global, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) estima que el consumo eléctrico de los centros de datos podría acercarse a los 945 TWh en 2030, en torno al 3 % de la demanda mundial de electricidad.

Pero el impacto va más allá de la energía. El crecimiento de estas infraestructuras digitales implica también un mayor uso de agua para refrigeración y un aumento de la huella de carbono, una tendencia que se intensifica con la expansión de la inteligencia artificial y el entrenamiento de modelos de gran escala.

Este escenario tiene una traducción directa en el entorno empresarial: entornos cloud sobredimensionados, recursos infrautilizados y un gasto cada vez más difícil de asignar, controlar y optimizar.

La industria tecnológica ha comenzado a moverse en la mejora de estos hándicaps, al igual que las grandes corporaciones, donde una gestión ineficiente de la nube tiene como consecuencia un coste oculto cada vez más relevante y que ha pasado a convertirse en un área crítica de optimización para las cúpulas directivas.

Para dar respuesta a este reto, Scalian Spain ha desarrollado Costa FinOps, una plataforma near real-time que centraliza el gasto cloud y permite a las empresas mejorar su control, optimización y gobernanza financiera.

La plataforma ofrece una visión unificada del gasto cloud por proyectos y departamentos, lo que permite detectar desviaciones, optimizar costes y mejorar la toma de decisiones. Además, incorpora capacidades de análisis apoyadas en inteligencia artificial, como un agente FinOps con consultas en lenguaje natural para obtener información rápida y análisis guiados.

Entre sus capacidades, la plataforma permite monitorizar el gasto cloud en tiempo casi real, detectar anomalías, ordenar la información por proyectos y equipos y generar informes automatizados para dirección.

Según Scalian, en proyectos ya desplegados la optimización del gasto cloud ha permitido alcanzar reducciones de costes de entre el 20 % y el 30 % en los primeros meses de adopción, un ahorro que cobra especial relevancia en un entorno regulatorio europeo cada vez más exigente en materia de sostenibilidad y trazabilidad empresarial.

Este marco regulatorio está impulsando a las compañías a reforzar el control y la trazabilidad de su infraestructura tecnológica, como parte de sus obligaciones de gobierno y reporte.

En este contexto, una gestión más rigurosa del gasto cloud no solo mejora la eficiencia y la gobernanza financiera, sino que también contribuye a reducir ineficiencias tecnológicas que se traducen en un menor consumo de recursos y en una reducción de las emisiones asociadas a la infraestructura digital.