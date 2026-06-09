123tinta.es, patrocinador de la 3º Marcha Solidaria Down Guadalajara

Un año más, 123tinta.es participará como patrocinador oficial de la 3º Marcha Solidaria Down Guadalajara, que se celebrará el próximo 13 de junio a las 12:00h.

Esta iniciativa solidaria, abierta a toda la ciudadanía, tiene como objetivo apoyar la inclusión de las personas con Síndrome de Down y sus familias, además de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad de oportunidades.

Promover una sociedad más inclusiva

La marcha volverá a reunir a familias, empresas, centros educativos, asociaciones y ciudadanos de Guadalajara en una jornada pensada para compartir, visibilizar y promover una sociedad más inclusiva. Bajo el lema ‘Cada paso cuenta, cada paso incluye’, el evento busca convertirse una vez más en un espacio de encuentro y participación para todas aquellas personas comprometidas con una causa cercana y necesaria.

Desde 123tinta.es destacan la importancia de apoyar iniciativas sociales que generan un impacto positivo en la comunidad y contribuyen a dar visibilidad al trabajo que realizan las asociaciones y familias en favor de la inclusión y la integración social.

Sobre 123tinta

123tinta.es nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.