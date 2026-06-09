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123tinta.es, patrocinador de la 3º Marcha Solidaria Down Guadalajara

La compañía reafirma su compromiso social apoyando una iniciativa solidaria que promueve la inclusión, la igualdad de oportunidades y la sensibilización sobre el Síndrome de Down

123tinta.es, patrocinador de la 3º Marcha Solidaria Down Guadalajara
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Un año más, 123tinta.es participará como patrocinador oficial de la 3º Marcha Solidaria Down Guadalajara, que se celebrará el próximo 13 de junio a las 12:00h

Esta iniciativa solidaria, abierta a toda la ciudadanía, tiene como objetivo apoyar la inclusión de las personas con Síndrome de Down y sus familias, además de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la igualdad de oportunidades. 

Promover una sociedad más inclusiva
La marcha volverá a reunir a familias, empresas, centros educativos, asociaciones y ciudadanos de Guadalajara en una jornada pensada para compartir, visibilizar y promover una sociedad más inclusiva. Bajo el lema ‘Cada paso cuenta, cada paso incluye’, el evento busca convertirse una vez más en un espacio de encuentro y participación para todas aquellas personas comprometidas con una causa cercana y necesaria. 

Desde 123tinta.es destacan la importancia de apoyar iniciativas sociales que generan un impacto positivo en la comunidad y contribuyen a dar visibilidad al trabajo que realizan las asociaciones y familias en favor de la inclusión y la integración social. 

Sobre 123tinta
123tinta.es nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara), tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras. 

Ofrece los cartuchos de tinta y tóner con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre y posventa y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

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