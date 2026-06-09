Abre el primer coliving universitario boutique ‘Coliving Olivares’ en Villaviciosa de Odón

Un nuevo coliving universitario boutique, es decir, recién reformado integralmente y con servicios integrales de un alojamiento premium. Estudios privados con baño completo, office totalmente equipada, aislamientos premium, luz natural y sistema de confort lumínico personalizable.

El mercado del alojamiento universitario premium en Madrid estrena un nuevo referente. Coliving Olivares abre sus puertas en Villaviciosa de Odón para el nuevo curso académico 2026/2027, con una propuesta radicalmente distinta a las residencias tradicionales: sólo diez estudios de diseño en un chalet privado con amplio jardín, dirigidos a estudiantes nacionales e internacionales que busquen calidad, cercanía y todos los servicios.

Exclusividad y cerca de todo

El complejo se ubica muy cerca del campus de Villaviciosa de Odón (Madrid) de la Universidad Europea de Madrid, y responde a una demanda real y creciente: la de familias y estudiantes que no encuentran en el mercado un alojamiento que combine exclusividad, servicios integrados y un entorno tranquilo. La limitación deliberada a únicamente diez plazas, garantiza una experiencia personalizada e íntima que los grandes colegios mayores no pueden ofrecer.

Cada estudio cuenta con cama arcón, colchonería de alta gama, baño privado, office completo, climatización individual, pantalla de alta definición y armarios revestidos. Así como otros servicios de limpieza y plancha diarias, doble cambio semanal de la ropa de cama, vigilancia permanente y uso libre de bicicletas eléctricas para moverse por la zona de forma sostenible.

El modelo «plug and play» de Olivares elimina completamente tareas domésticas, compra de equipamientos, altas de suministros, entre otras gestiones. Es la solución habitacional más cómoda para un estudiante de la Universidad Europea de Madrid del campus de Villaviciosa de Odón. Contextualizado en un ambiente internacional exclusivo, este nuevo alojamiento auna libertad y privacidad, con comodidad, servicios y prestaciones premium.