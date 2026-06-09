Calma Dental: tecnología, experiencia y trato cercano en una misma clínica

Cada vez son más los pacientes que buscan los tratamientos dentales más avanzados sin renunciar a una atención personalizada, y en ese segmento, la Clínica Dental Calma se ha consolidado como uno de los centros de referencia en Llíria y en toda la región de su entorno gracias a un modelo que combina innovación tecnológica, especialización clínica y una experiencia asistencial centrada en el bienestar de cada paciente.

La clínica, ubicada en pleno corazón de Llíria y considerada un centro de referencia para pacientes procedentes de localidades cercanas como La Eliana, Benaguasil, Vilamarxant, Benisanó o Paterna, destaca especialmente por su apuesta por la implantología dental avanzada.

Bajo la dirección de la Dra. Cristina García Delaney, especialista en cirugía e implantología avanzada desde hace más de 15 años, el centro ha desarrollado un enfoque orientado a ofrecer soluciones eficaces incluso en aquellos casos que presentan una mayor complejidad clínica.

¿Por qué elegir Calma Dental?

Uno de los aspectos que diferencian a Calma Dental es su capacidad para abordar tratamientos de implantología en pacientes con pérdida de hueso o necesidades de regeneración ósea, situaciones que tradicionalmente han supuesto un importante desafío dentro de la odontología.

Gracias a la experiencia acumulada por su equipo y a la incorporación de las técnicas más avanzadas, la Clínica Dental Calma ofrece alternativas adaptadas a cada caso, permitiendo recuperar tanto la funcionalidad como la estética dental con altos estándares de calidad.

«La implantología constituye una de las áreas de mayor especialización del centro», explican. «De hecho, Calma Dental fue la primera clínica especializada en implantología avanzada en Llíria, una trayectoria que ha permitido convertirnos en un referente regional en tratamientos de implantes dentales y regeneración ósea», añaden.

«La Dra. Cristina García Delaney lidera personalmente esta área y ha desarrollado un método pionero de carga inmediata fruto de años de estudio, investigación y experiencia clínica», subrayan.

Este procedimiento permite que muchos pacientes puedan disponer de dientes fijos el mismo día de la intervención, reduciendo significativamente los tiempos de tratamiento y mejorando la experiencia global del paciente.

Además, el protocolo desarrollado por la Dra. García Delaney ha contribuido a minimizar las complicaciones postoperatorias y optimizar la predictibilidad de los resultados.

Los mejores avances tecnológicos para tratamientos punteros

La excelencia clínica de Calma Dental también se apoya en la incorporación constante de tecnología dental de última generación. «El centro dispone de herramientas avanzadas de diagnóstico y planificación como TAC 3D, escáner intraoral y sistemas de diseño digital de sonrisa», comentan.

Estas tecnologías permiten obtener información precisa sobre cada caso, planificar los tratamientos con un elevado nivel de detalle y ofrecer soluciones completamente personalizadas.

La digitalización de los procesos clínicos no solo mejora la precisión de los tratamientos, sino que también favorece una comunicación más clara con el paciente, que puede comprender mejor cada fase del procedimiento y participar activamente en la toma de decisiones sobre su salud bucodental.

Sin embargo, la propuesta de valor de Calma Dental va más allá de la tecnología y la especialización. Desde su creación, la clínica ha apostado por un modelo de atención basado en el concepto de experiencia boutique, diseñado para que cada visita se desarrolle en un entorno cómodo, tranquilo y alejado de la sensación habitual asociada a los tratamientos dentales.

Las instalaciones han sido concebidas para generar confianza y bienestar desde el primer momento. «El paciente encuentra un espacio cuidado al detalle, donde el trato cercano y la atención personalizada forman parte de la filosofía del centro desde el minuto uno», comentan. Además, el hecho de que cada área clínica esté dirigida por profesionales especializados refuerza el compromiso del centro con una odontología basada en la excelencia y el conocimiento experto.

Dentro de esta apuesta por la experiencia del paciente, Calma Dental incorpora servicios diferenciales como salas de espera privadas y opciones de sedación consciente supervisadas por profesionales cualificados. «Estas soluciones resultan especialmente valiosas para pacientes que deben someterse a tratamientos complejos o que experimentan ansiedad ante las intervenciones dentales», explican.

La confianza depositada por cientos de pacientes a lo largo de los años se refleja también en las excelentes valoraciones que la clínica ha recibido y en la sólida reputación construida en la comarca. «La combinación de resultados clínicos, atención personalizada y acompañamiento durante todo el proceso terapéutico ha convertido a Calma Dental en una opción de referencia para quienes buscan una odontología de máxima calidad sin renunciar a un trato humano y cercano», sentencian.

Por otro lado, consciente de que algunos tratamientos avanzados pueden representar una inversión importante para los pacientes, Calma Dental ofrece además opciones de financiación personalizadas y mantiene acuerdos con distintas aseguradoras médicas. De este modo, facilita el acceso a tratamientos complejos y contribuye a que el factor económico no se convierta en una barrera para recibir la atención necesaria.

A través de este modelo basado en la especialización, la innovación tecnológica y el cuidado integral del paciente, Calma Dental continúa reforzando su posición como uno de los centros odontológicos de referencia en Llíria y su área de influencia, demostrando que la excelencia clínica y la cercanía pueden convivir en una misma experiencia de asistencia odontológica.