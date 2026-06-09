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Cyberclick se integra en el grupo europeo Siloy para impulsar su expansión y liderazgo en IA y HubSpot

La integración con Siloy da lugar a una organización con alrededor de 300 especialistas en Europa, reconocida por HubSpot como Global Partner of the Year y EMEA Partner of the Year. Cyberclick, HubSpot Elite Solutions Partner y referente en marketing, ventas e inteligencia artificial, reforzará sus capacidades internacionales manteniendo su equipo, liderazgo y propuesta de valor para sus clientes

Cyberclick se integra en el grupo europeo Siloy para impulsar su expansión y liderazgo en IA y HubSpot
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Cyberclick, partner digital especializado en marketing y ventas con foco en inteligencia artificial y atención al cliente, ha anunciado su incorporación a Siloy, el grupo europeo líder en soluciones HubSpot, CRM y transformación de la experiencia de cliente.

La operación supone un nuevo paso en la trayectoria de crecimiento de Cyberclick y permitirá a la compañía ampliar su alcance internacional, acelerar el intercambio de conocimiento con otros mercados europeos y reforzar sus capacidades tecnológicas en áreas como la inteligencia artificial, la automatización, los datos y la experiencia de cliente.

Fundada en 1999, Cyberclick lleva más de 25 años ayudando a las empresas a crecer mediante estrategias de marketing, ventas y tecnología. La compañía cuenta con más de 70 especialistas, oficinas en Barcelona, Madrid y Valencia, y es HubSpot Elite Solutions Partner, la máxima categoría de partnership otorgada por HubSpot.

La incorporación a Siloy permitirá a Cyberclick seguir ofreciendo los mismos servicios y el mismo modelo de acompañamiento que la han convertido en una de las compañías de referencia del sector, incorporando además nuevas capacidades internacionales y acceso a una red europea de especialistas que reforzará el valor aportado a sus clientes.

David Tomás, CEO de Cyberclick, afirma:

«Este paso marca un nuevo capítulo para nuestro equipo. Nos permite seguir siendo fieles a todo lo que hemos construido mientras abrimos la puerta a nuevas oportunidades de crecimiento e innovación, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial.

Formar parte de Siloy nos permitirá compartir conocimiento y generar sinergias con algunos de los mejores especialistas de Europa para ayudar a nuestros clientes a crecer en un entorno cada vez más tecnológico y competitivo. Además, encontramos algo que para nosotros era imprescindible: una organización que comparte nuestra forma de entender la empresa, poniendo a las personas en el centro, ya sean miembros del equipo, clientes o partners.

La capacidad de adaptarnos, aprender y evolucionar constantemente ha sido clave en nuestra trayectoria durante más de 25 años. Estamos convencidos de que esta integración reforzará esa filosofía y nos ayudará a seguir encontrando las mejores soluciones para nuestros clientes. No estaríamos donde estamos hoy sin el compromiso de nuestro equipo y la confianza de nuestros clientes. Seguiremos siendo Cyberclick, con la misma cultura, cercanía y orientación a resultados que nos han acompañado hasta aquí».

David Tomás continuará liderando Cyberclick como CEO y se incorporará al equipo ejecutivo de Siloy como Regional Director Southern Europe.

Por su parte, Camilla Agardh, CEO de Siloy, señala:

«Estamos muy ilusionados de dar la bienvenida a David Tomás y a todo el equipo de Cyberclick a Siloy. Como uno de los principales partners de HubSpot en el sur de Europa, Cyberclick aporta más de 25 años ayudando a las empresas a crecer a través del marketing, la tecnología y la innovación, y se ha consolidado como uno de los equipos más avanzados en la aplicación de la inteligencia artificial al marketing. Esa combinación de experiencia, talento y visión de futuro encaja plenamente con la forma en que queremos seguir construyendo Siloy.

La unión de nuestros equipos nos permitirá aportar aún más valor a los clientes en toda Europa, manteniendo siempre la cultura, las personas y la colaboración como pilares fundamentales de nuestro trabajo. Juntos, queremos impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y ayudar a nuestros clientes a aprovechar todo el potencial que ofrece el futuro».

Sobre Cyberclick
Cyberclick es un partner digital especializado en marketing, ventas, IA y atención al cliente con más de 25 años ayudando a las empresas a crecer. La compañía cuenta con equipos expertos en SEM, Social Ads, Allbound Marketing, Branded Content, Data Science, CRM, CRO, Marketplaces & Ecommerce, Social Media y Marketing Automation.

Cyberclick ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España por Great Place to Work y es la única empresa española premiada en los WorldBlu Awards por su cultura empresarial. Más información: www.cyberclick.es

Sobre Siloy
Siloy es el grupo líder en Europa especializado en HubSpot, que reúne bajo una misma organización a compañías como Webs, Trialta, Invise, Chili Digital, BBD Boom, ProsperoHub, Conversion Crew, Vipu, LEVR y, ahora, Cyberclick.

Reconocida por HubSpot como Global Partner of the Year y EMEA Partner of the Year, Siloy cuenta con alrededor de 300 especialistas en Europa y ayuda a las organizaciones a transformar la experiencia de cliente mediante servicios avanzados de HubSpot e innovación impulsada por inteligencia artificial. Más información: siloy.com 

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