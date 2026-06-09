Eatable Adventures lanza Raíces para cerrar la brecha de inversión en startups hispanohablantes

Eatable Adventures, aceleradora Agrifoodtech líder a nivel global, ha abierto la segunda convocatoria de Raíces 2026, el programa dirigido a emprendedores de innovación agroalimentaria de España y América Latina. El objetivo es convertir las soluciones más prometedoras del mundo hispanohablante en negocios escalables con proyección internacional, en una región que, pese a representar cerca del 20% de las exportaciones agroalimentarias mundiales y contar con más de 500 millones de personas con lengua y cadenas de valor compartidas, sigue recibiendo apenas el 3% de la inversión global en Agrifoodtech.

Raíces conecta corporaciones, instituciones y startups de habla hispana, posicionándose como una plataforma que favorece la transferencia de innovación entre dos regiones clave para la industria alimentaria y donde la presencia de Eatable Adventures está muy consolidada con programas de aceleración, una red de hubs de innovación y aliados estratégicos tanto en Colombia como en Cono Sur. En la edición anterior, las startups seleccionadas pasaron de la idea al mercado, gracias a la conexión con más de 80 corporativos y el desarrollo de 15 pilotos para validar su tecnología en entorno real.

«Raíces es la demostración de que cuando conectas el talento hispanohablante con la inversión adecuada, la mentoría experta y el acceso directo a la industria, las startups escalan. Eso es lo que hacemos en Eatable Adventures: nuestra metodología única, unida a nuestra red internacional de aliados estratégicos, nos permite no solo crear sino activar ecosistemas de innovación para pasar de la solución al mercado, construyendo el sistema alimentario desde dentro», comentó Mila Valcárcel, Managing Partner de Eatable Adventures.

Eatable Adventures cuenta con una sólida red de partners que apoyarán a la cohorte. Raíces 2026 contará con ICEX, para impulsar la expansión global de las startups; AZTI, como aliado estratégico en el desarrollo y validación tecnológica; la Cámara de Comercio de Bogotá, como respaldo empresarial y la multinacional del sector Bimbo Ventures, que ofrecerá a las startups la oportunidad de validar sus soluciones mediante pilotos reales y acuerdos comerciales.

Raíces 2026 ofrece a las startups un programa de aceleración de 16 semanas de alto rendimiento con dos bootcamps presenciales en Madrid y Bogotá. Los participantes recibirán desde 100 mil euros de inversión inicial hasta un millón de euros de inversión, accederán a una red global de corporaciones, instituciones y fondos, con oportunidades de piloto en mercados europeos y latinoamericanos y obtendrán visibilidad internacional con exposición en medios y eventos estratégicos del sector.

El programa busca startups con base tecnológica trabajando en siete ámbitos: salud y nutrición, agricultura de nueva generación, cadena de valor circular, ingredientes de nueva generación, Fresh Tech, AgroFintech e inteligencia artificial transversal.

Raíces ofrece una oportunidad única para startups de ambas regiones: las empresas españolas podrán desarrollar pilotos con corporativos latinoamericanos, accediendo a un mercado de más de 420 millones de personas; las de Latinoamérica podrán acceder al ecosistema español y europeo, aprovechando el programa como puerta de entrada a Europa. Las candidaturas ya están abiertas en la página web de Raíces.