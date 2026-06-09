Madrid acoge la primera velada femenina de Muay Thai para visibilizar un talento sin escaparate

Muay Thai Revolution (MTR) celebrará el próximo 21 de junio, a partir de las 20:10 horas, una velada singular en la Sala Groove de Pinto (Camino de San Antón, Pinto), con la que dará protagonismo a MTR YIN, la versión femenina e internacional de su circuito profesional de Muay Thai. La cita aspira a consolidarse como una referencia en España y, previsiblemente, también en Europa, al reunir por primera vez en el país una cartelera íntegramente femenina de máximo nivel con participantes de varios países europeos.

Fundado y dirigido por Jacinto Rodríguez, Muay Thai Revolution se ha convertido en el circuito de referencia del Muay Thai profesional en España, con cerca de 60 eventos celebrados en tres países y retransmisión en directo a través de YouTube y de mtrfightchannel.com. Con MTR YIN, la organización busca reforzar la visibilidad de una disciplina que sigue arrastrando estigmas injustificados pese a su aportación deportiva y social, y demostrar que el Muay Thai femenino cuenta con talento, audiencia y relato propios.

Por qué ahora y por qué Madrid

El Muay Thai femenino de competición lleva años creciendo en silencio en España. MTR YIN es la primera vez que ese nivel sale a la luz en un formato de velada profesional, con producción de alto nivel, difusión internacional y un cartel que rivaliza con los mejores eventos europeos del circuito. No es un evento de exhibición: es deporte de élite, con deportistas de élite, que además resultan ser profesionales de referencia en sus sectores.

El cartel reunirá a deportistas de Reino Unido, Francia, Malta, España y Portugal. Entre las protagonistas españolas destacan Laura de Blas, referente del circuito mundial en su categoría y ingeniera aeronáutica; Alicia Serrano, reconocida en el circuito europeo y médica en el Hospital Gómez Ulla; Flor Negrete, bióloga investigadora y una de las mejores peleadoras nacionales en las categorías de peso ligero; y Violeta, campeona nacional que compagina la alta competición con su trabajo en el Ayuntamiento de Madrid. Enfrente tendrán rivales de máximo nivel como la francesa Nour Gharbi, la inglesa Naomi Blanklei y Ahweafa Garenne, campeona de Malta.

La velada incorporará además elementos que refuerzan su carácter especial. Por un lado, contará con arbitraje femenino; por otro, incluirá la participación de Euge Ruiz, humorista uruguaya afincada en Madrid, como maestra de ceremonias. La producción audiovisual correrá a cargo de Lunática Films y el evento será retransmitido en directo para los seis países representados en la cartelera.

Más allá de los combates, MTR subraya el valor cultural del Muay Thai, una disciplina en la que el Wai Kru, las reverencias entre rivales y un código de conducta milenario forman parte esencial de cada combate.

Entradas disponibles en www.muaythairevolution.com/yin — General (35 €) y Primera Fila (50 €).