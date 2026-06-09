Neopren Caucho lidera el recubrimiento de rodillos para el sector industrial andaluz

El sector de la industria auxiliar en Andalucía atraviesa un proceso de transformación marcado por la digitalización y la necesidad de proveedores altamente especializados. En este contexto, Neopren Caucho, firma cordobesa con tres décadas de experiencia en el recubrimiento de rodillos y fabricación de piezas técnicas, ha completado con éxito la transición hacia un modelo de gestión basado en la innovación aplicada y la diversificación sectorial.

La compañía ha logrado posicionarse como un referente nacional mediante una estrategia que apuesta por la especialización. Su actividad se centra en el recubrimiento de componentes en caucho y poliuretano, siendo esta cobertura diseñada específicamente según las condiciones de fatiga, temperatura y abrasión de cada entorno productivo. Este enfoque le ha permitido dar servicio a industrias esenciales para la economía andaluza, como la minería de la faja pirítica, el sector agroalimentario y la industria maderera.

Innovación técnica frente a la estandarización

La capacidad técnica de la empresa ha crecido gracias a la integración de procesos de fabricación digital que permiten una mayor trazabilidad del producto, desde la formulación del elastómero hasta el rectificado final de la pieza.

«La evolución de la industria exige que no seamos solo proveedores, sino colaboradores técnicos», señalan José Luis Ríos, CEO de Neopren Caucho. «Cada sector tiene una problemática distinta; por ejemplo, la resistencia que requiere un rodillo en una acería no tiene nada que ver con los estándares de higiene y durabilidad de la industria alimentaria. La función de Neopren es adaptar la química del caucho a esa necesidad real de uso», reconoce.

Sostenibilidad y certificaciones

Más allá de la producción, la empresa ha reforzado su compromiso normativo con la renovación de sus certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, y el reconocimiento como PYME Innovadora. Estos avales responden a una demanda creciente por parte de las grandes empresas industriales, que buscan socios que cumplan estrictos estándares de calidad y respeto medioambiental.

Con la mirada en el ejercicio actual, Neopren mantiene su hoja de ruta centrada en la eficiencia operativa. El objetivo es consolidar su liderazgo en el sur de España, apoyándose en la agilidad que permite una estructura de empresa familiar y el rigor que exige la ingeniería de materiales moderna.