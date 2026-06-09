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Normadat lanza ArchivIA, archivo inteligente con IA securizada que responde sobre documentación corporativa

La nueva solución permite consultar archivos y repositorios documentales en lenguaje natural y obtener respuestas basadas en documentación interna controlada, con seguridad, permisos y trazabilidad

Normadat lanza ArchivIA, archivo inteligente con IA securizada que responde sobre documentación corporativa
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Normadat anuncia el lanzamiento de ArchivIA, su nueva solución de archivo inteligente con inteligencia artificial securizada, diseñada para ayudar a organizaciones públicas y privadas a consultar, interpretar y aprovechar mejor su información documental.

ArchivIA permite interactuar con documentos corporativos y repositorios específicos mediante lenguaje natural. En lugar de buscar únicamente por carpetas, nombres de archivo o palabras clave y funciones booleanas, los usuarios pueden realizar preguntas sobre expedientes, contratos, pliegos, informes, resoluciones o procedimientos internos, y obtener respuestas basadas en documentación previamente definida y gobernada.

«Con ArchivIA el archivo de empresa deja de ser solo un lugar donde se conserva información y se convierte en una herramienta activa de consulta y apoyo al trabajo diario. La clave no está únicamente en aplicar IA, sino en hacerlo sobre documentación en un entorno seguro, trazable y controlado», señala Beatriz Cazorla, directora de Marketing y Desarrollo de Negocio de Normadat.

La solución incorpora búsqueda semántica, consulta por metadatos, clasificación automática, generación de patrones y resúmenes, identificación de erratas y documentación o ítem faltantes, filtrado por tipologías documentales y carga masiva de información. Además, puede integrarse con repositorios y sistemas ya existentes, como gestores documentales corporativos, SharePoint, correo electrónico, Google Drive, Active Directory o Samba. 

ArchivIA se basa en una arquitectura cloud nativa, con aislamiento por cliente y controles de seguridad basados en un enfoque Zero Trust. Trabaja con APIs de alto rendimiento mediante FastAPI y ejecuta los servicios de inteligencia artificial en un entorno controlado, donde los LLM trabajan sobre flujos RAG conectados únicamente a fuentes autorizadas. Este diseño permite limitar el acceso a la información, registrar las consultas, preservar la confidencialidad y mantener el control del dato durante todo el ciclo de vida.

ArchivIA está especialmente orientada a administraciones públicas, entidades reguladas, áreas jurídicas, compliance, contratación, back office y organizaciones con grandes volúmenes de documentación.

Entre sus usos destacan la localización de cláusulas, la consulta de precedentes, la revisión de expedientes, la identificación de documentación pendiente y la generación de conocimiento a partir de archivos históricos o repositorios corporativos.

Uno de sus elementos diferenciales es el enfoque de seguridad y gobierno de la información. ArchivIA trabaja sobre documentación corporativa autorizada, respeta permisos y roles, mantiene la trazabilidad de las consultas y está diseñada para que los datos del cliente no se utilicen para entrenar modelos externos. 

Con más de tres décadas de experiencia en gestión documental, optimización del archivo, digitalización y tratamiento de información para automatización de procesos de negocio, Normadat incorpora con ArchivIA una nueva capa de inteligencia artificial segura a su ecosistema de soluciones documentales.

Más información: https://www.normadat.es/aurea-portal/archivia-archivo-inteligente-con-ia-segura/

Sobre Normadat
Normadat es una compañía especializada en procesos de información y soluciones tecnológicas para organizaciones públicas y privadas. Su actividad se centra en ayudar a las organizaciones a gestionar, proteger y explotar su información de forma eficiente, segura y conforme a sus necesidades operativas y normativas.

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