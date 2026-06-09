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Palatium, referente de construcción premium, opera con más de 200 profesionales propios y coste cerrado

La firma, especializada en obra nueva y reformas exclusivas, apuesta por la ejecución directa, la eficiencia energética y un servicio postventa digitalizado para diferenciarse de un sector dominado por la subcontratación. Experiencia, implicación e innovación con un modelo revolucionario con personal propio y presupuesto cerrado

Palatium, referente de construcción premium, opera con más de 200 profesionales propios y coste cerrado
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En un sector donde la subcontratación masiva y las desviaciones presupuestarias son la norma, Palatium propone un modelo radicalmente distinto. La firma madrileña especializada en edificación residencial premium y reformas exclusivas, cuenta con una plantilla estable de más de 200 profesionales —arquitectos, aparejadores, ingenieros, instaladores autorizados y oficiales especialistas— que operan bajo un mismo sello constructivo durante todo el año.

Ejecución directa y control técnico
Este modelo de ejecución directa permite a Palatium asumir un control técnico total de cada proyecto, desde la planificación hasta la entrega de llaves, con un compromiso que pocas firmas del sector pueden sostener: el precio acordado no cambia.

Un estudio previo detallado y la optimización de costes antes del inicio de obra respaldan una política de presupuesto cerrado que elimina la principal fuente de conflicto en las reformas de alta gama: las sorpresas económicas durante la ejecución.

Expertos en soluciones a medidas
La actividad de la compañía abarca tanto la construcción de obra nueva como la reforma integral de viviendas exclusivas, el desarrollo de proyectos sostenibles y soluciones de accesibilidad arquitectónica. En todos los casos, Palatium actúa como interlocutor técnico único para promotoras, ingenierías y estudios de arquitectura, asumiendo la coordinación completa del proyecto.

Revalorización de los proyectos
La eficiencia energética es un eje fundamental para muchos proyectos, por ello los técnicos asesoran y proponen los sistemas más acordes en cada caso, integrando sistemas de geotermia, paneles fotovoltaicos, suelo radiante y/o almacenamiento energético.

Con estas prestaciones, los proyectos residenciales o de cualquier otro uso, sufren una revalorización exponencial al entregar viviendas más sostenibles, económicas en cuanto a su mantenimiento y completamente descarbonizadas. La relación con el propietario se mantiene activa después de la obra a través de una aplicación móvil privada que centraliza solicitudes, seguimiento en tiempo real, documentación e incidencias con el equipo técnico asignado.

Compromiso entre profesionales de la construcción
Palatium, con la garantía de Grupo Index, es una empresa especializada en la ejecución de proyectos de construcción a medida, orientada a ofrecer soluciones técnicas de alta calidad para profesionales del sector. Años de trabajo de la mano de los estudios de arquitectura, ingenierías y promotoras, aportando un equipo técnico propio, una gestión rigurosa del proceso constructivo y un alto nivel de compromiso con el diseño, los plazos y el presupuesto.

Cada proyecto se desarrolla con un enfoque integral, combinando innovación constructiva, sistemas de vanguardia y un profundo conocimiento técnico, garantizando presupuestos sin sorpresas, control exhaustivo de costes y total transparencia en cada fase de la obra. Su testada metodología se apoya en la planificación, la coordinación y la anticipación de soluciones, asegurando así resultados fiables, eficientes y alineados con los estándares más exigentes del sector.

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