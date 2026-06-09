Studio Drommen impulsa el diseño de cocinas en Madrid desde su estudio de interiorismo en Torrelodones

Studio Drommen, estudio de diseño de interiores ubicado en Torrelodones, refuerza su posicionamiento como firma especializada en el diseño de cocinas en Madrid, ofreciendo soluciones a medida para quienes buscan transformar este espacio en el verdadero centro del hogar.

La cocina ha dejado de ser una estancia meramente funcional para convertirse en uno de los espacios más importantes de la vivienda. En este contexto, Studio Drommen apuesta por proyectos que combinan diseño, practicidad, materiales de calidad y una distribución pensada para el día a día de cada familia.

Desde su estudio en Torrelodones, Studio Drommen trabaja con clientes de la zona noroeste de Madrid y de otros puntos de la Comunidad, desarrollando cocinas personalizadas que se integran de forma natural con el resto de la vivienda. Su enfoque se basa en escuchar las necesidades del cliente, estudiar el espacio disponible y proponer soluciones que optimicen la circulación, el almacenamiento, la iluminación y la estética general del proyecto.

«Una cocina bien diseñada no solo debe ser bonita; debe funcionar de forma intuitiva, adaptarse al ritmo de vida de quienes la utilizan y aportar valor al conjunto de la vivienda», señalan desde Studio Drommen.

El estudio presta especial atención a aspectos clave como la elección de materiales, la ergonomía, la iluminación técnica y decorativa, la integración de electrodomésticos, la selección de mobiliario y la coherencia visual con salones, comedores y zonas abiertas. Esta visión global permite crear cocinas elegantes, cómodas y duraderas, especialmente en proyectos de reforma integral o viviendas de nueva construcción.

La demanda de cocinas abiertas, islas centrales, soluciones de almacenamiento oculto y acabados naturales sigue creciendo en Madrid. Studio Drommen responde a esta tendencia con un diseño cuidado y atemporal, evitando propuestas estandarizadas y apostando por espacios que reflejan la personalidad de cada cliente.

Además del diseño de cocinas, Studio Drommen desarrolla proyectos completos de interiorismo residencial, decoración y reforma de espacios, acompañando al cliente desde la conceptualización inicial hasta la definición de acabados, mobiliario y detalles finales.

Con esta propuesta, Studio Drommen se consolida como una opción de referencia para quienes buscan un estudio de diseño de interiores en Torrelodones y un servicio especializado en diseño de cocinas en Madrid, con una atención cercana, personalizada y orientada a crear hogares más funcionales, bellos y habitables.

Sobre Studio Drommen

Studio Drommen es un estudio de diseño de interiores en Torrelodones, Madrid, especializado en la creación de espacios residenciales personalizados. Su trabajo combina estética, funcionalidad y atención al detalle para transformar viviendas en hogares únicos, adaptados al estilo de vida de cada cliente.