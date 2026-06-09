U.S. Polo Assn. regresa a Londres como socio oficial de ropa y camisetas de Chestertons Polo in the Park

U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), regresó por tercer año consecutivo como socio oficial de ropa y camisetas de Chestertons Polo in the Park, reuniendo competición de primer nivel, moda inspirada en el deporte, entretenimiento y experiencias de estilo de vida en uno de los eventos deportivos más esperados del verano londinense.

Celebrado del 5 al 7 de junio de 2026 en Hurlingham Park, en el centro de Londres, el festival de tres días reunió a más de 30.000 asistentes para celebrar el deporte del polo en uno de los entornos urbanos más emblemáticos del mundo. Como socio oficial de ropa y camisetas, U.S. Polo Assn. equipó a todos los equipos participantes con camisetas de competición diseñadas a medida, además de proporcionar uniformes para el personal y experiencias inmersivas de marca destinadas a acercar a los consumidores a las raíces auténticas de la marca y del deporte del polo.

Durante todo el fin de semana, U.S. Polo Assn. contó con su mayor presencia hasta la fecha en Chestertons Polo in the Park mediante un espacio propio que exhibía polos y colecciones inspiradas en el deporte para hombre, mujer y niño, junto con un muro fotográfico interactivo y otras experiencias para los aficionados.

Tras los partidos de cada jornada, los jugadores repartieron gorras de U.S. Polo Assn. directamente desde sus caballos a los espectadores, creando momentos memorables que acercaron aún más a los aficionados a la acción.

Por primera vez, los asistentes también pudieron disfrutar de «The Divot Stomp», el cóctel insignia de U.S. Polo Assn., ofrecido exclusivamente en las zonas VIP y servido durante la tradicional pausa de descanso de cada jornada. La bebida especial se presentó en vasos reutilizables de aluminio con agitadores personalizados en forma de mazo de polo, añadiendo un elemento interactivo adicional a la celebración del fin de semana y permitiendo a los asistentes conservarlos como recuerdo.

El festival de polo también sirvió como escenario perfecto para la campaña global de polos de U.S. Polo Assn., «An Icon Born from the Game» («Un icono nacido del juego»), que destaca la conexión auténtica entre el producto más reconocible de la marca y sus orígenes en el deporte del polo. A lo largo del recinto, los asistentes pudieron disfrutar de activaciones centradas en el icónico polo mientras descubrían nuevas colecciones de temporada inspiradas en el deporte y el estilo.

«Chestertons Polo in the Park reúne todo lo que hace especial al deporte del polo: competición, moda, entretenimiento, accesibilidad y comunidad, todo ello en el corazón de una de las ciudades más vibrantes del mundo», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona y comercializa la multimillonaria marca U.S. Polo Assn. «Como marca nacida del deporte, nuestra colaboración continua nos permite conectar con los consumidores de una manera auténtica mientras celebramos la herencia, la energía y el atractivo global que definen tanto a Londres como al deporte del polo».

Desde su lanzamiento en 2009, Chestertons Polo in the Park se ha convertido en uno de los mayores festivales de estilo de vida vinculados al polo del mundo y sigue siendo el único torneo de polo disputado en el centro de Londres.

La edición de 2026 contó con seis equipos que representaban ciudades y marcas internacionales: Disney+ Team Rivals, New Equity Team London, IBV Gold Team Cape Town —cuyo equipo incluía a los embajadores de marca de U.S. Polo Assn. Nico y Lucas Escobar—, Kohn, Loeb & Co. Team Zurich, Icon Global/AMASE Team Texas y Red Sea Global Team Riyadh.

Las temáticas diarias del festival incluyeron el International Day el viernes, con un enfrentamiento entre Inglaterra y Sudáfrica, seguido por Ladies Day el sábado y Finals and Family Day el domingo.

Durante la final de Chestertons Polo in the Park 2026, el Red Sea Global Team Riyadh se enfrentó al Icon Global/AMASE Team Texas en un encuentro muy disputado que concluyó con empate a 4-4 al término del último chukker. Tras un emocionante desempate, el Red Sea Global Team Riyadh logró su tercera victoria consecutiva en el torneo, mientras que su jugador Cesar Crespo fue nombrado MVP.

«Como socio estratégico de U.S. Polo Assn. en Reino Unido, Chestertons Polo in the Park continúa siendo una plataforma importante para mostrar la auténtica conexión entre nuestra marca y el deporte del polo», afirmó Boo Jalil, CEO de Brand Machine Group, socio licenciatario de U.S. Polo Assn. en Reino Unido. «Este evento representa todo lo que los consumidores valoran de U.S. Polo Assn.: herencia, estilo, accesibilidad y diversión, permitiéndonos conectar directamente con los aficionados en uno de nuestros mercados globales más importantes».

Reino Unido sigue siendo un mercado de crecimiento significativo para U.S. Polo Assn., que continúa ampliando su distribución comercial y alcance entre los consumidores de la región. Los consumidores pueden descubrir las últimas colecciones y estilos inspirados en el deporte en www.uspoloassn.co.uk.

«Chestertons Polo in the Park fue creado para hacer que el deporte del polo fuese más accesible y acercar nuevos públicos al juego, y U.S. Polo Assn. continúa siendo una parte importante de esa visión», afirmó Rory Heron, director general de Sportgate International y organizador fundador del evento. «Su auténtica conexión con el deporte, combinada con experiencias atractivas para los aficionados y activaciones innovadoras, contribuye a crear la atmósfera única que convierte este evento en una de las citas imprescindibles del verano londinense».

Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo de Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución internacional a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn. y miles de puntos de venta adicionales, la marca ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países.

Sobre Brand Machine Group (BMG)

BMG es un líder internacional en innovación de moda que se ha consolidado como fabricante vertical y especialista global en licencias con más de cuatro décadas de experiencia en el sector.

Sobre Sportgate International

Sportgate International es una agencia internacional de gestión de eventos y marketing deportivo.