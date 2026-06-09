YENDRA impulsa un nuevo modelo integral para startups que unifica asesoramiento legal, fiscal y asegurador

En un contexto donde cada vez nacen más startups pero también aumentan los riesgos legales, fiscales y aseguradores, surge YENDRA, un proyecto que busca cambiar la forma en la que los emprendedores gestionan decisiones clave para su negocio.

Impulsado por Yolanda Gallego Fernández, YENDRA nace con un objetivo claro: acabar con la fragmentación del mercado y ofrecer un servicio integral que combine asesoramiento legal, fiscal y asegurador bajo una misma estrategia.

De vender servicios a diseñar estrategias

Uno de los principales elementos diferenciales de YENDRA frente a modelos tradicionales es su cambio de enfoque. Plantea un modelo basado en la estrategia global del negocio.

La compañía diseña estructuras que integran asesoramiento jurídico, optimización fiscal y coberturas aseguradoras adaptadas a cada situación concreta. Este planteamiento permite abordar de forma coherente decisiones que, en la práctica empresarial, están completamente interrelacionadas pero que el mercado sigue tratando de forma separada.

«No vendemos seguros, diseñamos estructuras de protección y crecimiento. El seguro es solo una herramienta dentro de una estrategia más amplia», afirma su fundadora. Bajo esta premisa, el servicio se adapta a las distintas fases del negocio, desde etapas iniciales hasta procesos de inversión o escalado, garantizando que cada decisión esté alineada con los objetivos a medio y largo plazo.

Un ecosistema integral para acompañar al emprendedor

El modelo de YENDRA se articula como un ecosistema integral que combina tres áreas fundamentales: seguros, legal y asesoría. En el ámbito asegurador, se incluyen coberturas como responsabilidad civil, ciberseguridad o seguros para administradores (D&O), mientras que en el área legal se abordan aspectos como la constitución de empresas, pactos de socios o la elaboración de contratos clave. A ello se suma el asesoramiento fiscal, contable y laboral, configurando una propuesta completa orientada a cubrir todas las necesidades del negocio.

Este enfoque se materializa a través de un proceso de trabajo estructurado en tres fases: un diagnóstico estratégico inicial; el diseño de una estructura integral adaptada a cada caso; y un acompañamiento continuo que permite evolucionar dicha estructura a medida que crece la empresa.

«No actuamos como proveedores, sino como partners del emprendedor a lo largo de todo su crecimiento», señala Gallego, destacando el carácter relacional y estratégico del modelo frente a soluciones puntuales o transaccionales.

Visión de futuro: hacia un modelo legaltech escalable

El objetivo es evolucionar hacia una solución legaltech que permita estandarizar procesos, automatizar diagnósticos y desarrollar una plataforma digital capaz de ofrecer este acompañamiento de forma más eficiente y accesible.

«Queremos convertirnos en el partner de referencia para startups, no solo a nivel local, sino global», concluye su fundadora.

Sobre YENDRA

YENDRA es un ecosistema integral de protección y crecimiento para startups y empresas que integra seguros, asesoramiento legal y fiscal en un único servicio estratégico, acompañando al emprendedor desde la fase inicial hasta la escalabilidad.