21 días subiendo montañas para demostrar que la aventura también cabe en una vida normal

Durante 21 días consecutivos, Eduardo Azcona recorrió montañas y senderos de Navarra y Euskadi siguiendo una regla tan sencilla como exigente: añadir 100 metros de desnivel positivo cada día. Lo que comenzó como un experimento personal terminó convirtiéndose en 25.419 metros de desnivel positivo acumulado, más de 330 kilómetros recorridos y una reflexión sobre cómo integrar la aventura en una vida normal.

Bajo el nombre de 100+, el reto surgió a partir de una pregunta que llevaba tiempo rondando a su autor: ‘¿es posible seguir viviendo aventuras cuando el trabajo, la familia y las responsabilidades ocupan la mayor parte del tiempo?’

«Durante años asocié la aventura con grandes travesías y proyectos que exigían mucho tiempo. Estaba esperando vivir; esperando las vacaciones, esperando tener más tiempo o esperando el momento perfecto. 100+ nació para comprobar si todavía era posible vivir aventuras dentro de una vida normal», explica Azcona.

Padre de familia, emprendedor y montañero, Azcona desarrolló el reto sin abandonar su rutina habitual. Muchas de las jornadas comenzaron después de llevar a sus hijos al colegio, continuaron entre compromisos laborales y terminaron al regresar a casa para seguir con las obligaciones cotidianas.

Las montañas cercanas se convirtieron en el escenario principal del proyecto. Montejurra, Urbasa, Andía, Codés, Aralar, Aizkorri y otros muchos enclaves del entorno pasaron de ser lugares conocidos a convertirse nuevamente en territorio de exploración. El reto sirvió para reivindicar la idea de que la aventura no siempre está asociada a destinos lejanos o grandes expediciones, sino que también puede encontrarse en los paisajes que forman parte de la vida diaria.

A lo largo de las tres semanas, Azcona documentó la experiencia mediante vídeos diarios, directos en ruta y publicaciones en las que compartió tanto la evolución física del desafío como las reflexiones surgidas durante el camino. Más allá de los números, el proyecto acabó convirtiéndose en una reivindicación de las microaventuras, la exploración local y la necesidad de recuperar espacios de naturaleza dentro de una sociedad cada vez más acelerada.

El reto concluyó el 28 de mayo en Montejurra (Jurramendi). Sin embargo, para su autor, el verdadero resultado no fue alcanzar una cifra determinada de desnivel, sino redescubrir una forma distinta de relacionarse con la montaña.

«La aventura no desaparece cuando llegan las responsabilidades. Simplemente cambia de forma. Estos 21 días me han recordado que no hace falta esperar al próximo gran viaje para sentir curiosidad, explorar o descubrir algo nuevo. Muchas veces la aventura está mucho más cerca de lo que pensamos», concluye.

La experiencia completa puede seguirse a través de los vídeos del proyecto 100+, donde Azcona documentó día a día las rutas realizadas, las montañas recorridas y las reflexiones surgidas durante el camino.

Más información en: https://eduazcona.com/100plus/

Vídeos del proyecto 100+: https://eduazcona.com/videos-100plus/

Datos clave

21 días consecutivos de actividad.

25.419 metros de desnivel positivo acumulado.

Más de 330 kilómetros recorridos.

22 actividades registradas.

Montañas recorridas en Navarra y Euskadi.

Decenas de vídeos y directos documentando el proyecto.

Desarrollo íntegro del reto dentro de la rutina profesional y familiar del autor.

Acerca de Eduardo Azcona

Eduardo Azcona es montañero, divulgador y editor especializado en trekking, montaña y aventura. Desde 2011 comparte experiencias, conocimientos y reflexiones relacionadas con el senderismo, las travesías de largo recorrido y la exploración de la naturaleza. Actualmente impulsa Outsiders, un proyecto dedicado a explorar nuevas formas de integrar el trekking, el fastpacking y la aventura en la vida cotidiana.

Más información en: https://eduazcona.com/

Vídeos

Final proyecto 100+