Acuerdo de Turistec y el gobierno de Baleares para impulsar el Hub Traveltech 2030

El Govern de les Illes Balears y el clúster internacional Turistec pondrán en marcha la iniciativa Baleares Hub Traveltech 2030, un proyecto estratégico de colaboración público-privada orientado a consolidar a las islas como referente global en tecnología turística y avanzar en la diversificación del modelo económico. El acuerdo inicial se alcanzó en una reunión entre la presidenta del Govern, Marga Prohens; el vicepresidente primero y conseller de Economía, Antoni Costa; el presidente de Turistec, Jaume Monserrat; y el secretario del clúster, el abogado José Antonio Fernández de Alarcón Roca.

Durante el encuentro, Turistec puso en valor el posicionamiento de Baleares como uno de los ecosistemas de tecnología turística más maduros, especializados e internacionales de España, construido tras más de tres décadas de desarrollo empresarial vinculado a la industria turística. El archipiélago concentra el 30% de las empresas más innovadoras del sector en el país y cuenta con compañías de referencia internacional como HBX Group, TravelgateX, Juniper, Dingus o Mabrian, con presencia en decenas de mercados.

El clúster subrayó que esta base empresarial, estrechamente conectada con las principales cadenas hoteleras del mundo con sede en las islas, configura un entorno de innovación aplicada al turismo difícilmente replicable por otros territorios. A partir de este punto de partida, la iniciativa propone impulsar una nueva fase de crecimiento mediante el desarrollo de un hub de tecnología turística, con el objetivo de atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar la diversificación económica sin incrementar la presión turística sobre el territorio. En palabras de Jaume Monserrat, «no actuar no es la opción conservadora, es la opción más cara», en referencia a la oportunidad estratégica que afronta Baleares en el actual proceso de transformación tecnológica del turismo.

Un plan para captar inversión y generar valor

El proyecto contempla la puesta en marcha de un fondo de inversión con una aportación pública inicial de 5 millones de euros para movilizar hasta 35 millones de capital privado, orientado a startups con sede en Baleares. Incluye además incentivos fiscales, un programa de aterrizaje para empresas tecnológicas internacionales y una iniciativa anual para atraer nuevas empresas emergentes.

Entre las medidas destacan también la transformación del Parc Bit en un hub especializado en tecnología turística y el refuerzo del talento mediante formación específica y redes de mentorización vinculadas a grandes compañías del sector. El objetivo es incorporar hasta 50 nuevas empresas, movilizar inversión y generar empleo cualificado en los próximos años. Asimismo, el plan prevé un retorno directo para la administración autonómica mediante el aumento de la recaudación fiscal y la recuperación de la inversión pública, además de un impacto estimado de cerca de 950 millones de euros adicionales de actividad económica sin incrementar el número de turistas.

El planteamiento gira sobre 3 ejes estratégicos: ver aquí.

Tras el respaldo del Govern, ambas partes han acordado activar el desarrollo del proyecto. El siguiente paso será la constitución inminente de una comisión bilateral entre el Ejecutivo autonómico y el clúster para definir las líneas de trabajo y poner en marcha la iniciativa.

Respaldo institucional y visión estratégica

Tras la reunión, el presidente de Turistec, Jaume Monserrat, valoró positivamente el encuentro y destacó el apoyo del Ejecutivo autonómico «a un proyecto estratégico a medio-largo plazo que requiere compromisos importantes tanto del sector público como del privado, y hemos encontrado una total colaboración». Además, subrayó que «el propio Govern lo ha calificado como el proyecto que estaban esperando«, y añadió que ahora «viene la parte más compleja, que es hacerlo rodar».

Por su parte, el secretario del clúster, José Antonio Fernández de Alarcón Roca, incidió en la sintonía entre ambas partes al señalar que «no es que hayamos convencido al Govern, es que ya estaba en la línea de sacarlo adelante». A su juicio, la iniciativa supone «una transformación de la estructura económica», y destacó que Baleares «es muy fuerte en turismo, pero también en tecnología, con empresas de primer nivel». En este sentido, subrayó que el objetivo es proyectar ese liderazgo hacia el futuro, atraer inversión y generar transferencia de conocimiento, al tiempo que se abre una oportunidad para diversificar la economía: «hay una gran oportunidad para ofrecer algo más que turismo, y ese ‘algo más’ está en la industria tecnológica».