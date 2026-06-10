Agassi Sports Entertainment incorpora al icono del entrenamiento de tenis Darren Cahill

Agassi Sports Entertainment Corp. (OTCID:AASP) («ASE» o la «Compañía»), una plataforma de deporte, medios y tecnología centrada en el ecosistema global de los deportes de raqueta y construida en torno a las icónicas marcas de Andre Agassi y Stefanie Graf, anunció hoy la firma de un acuerdo de licencia de nombre e imagen con el reconocido entrenador de tenis Darren Cahill.

Como miembro del equipo, Cahill colaborará con ASE en una serie de iniciativas estratégicas, entre ellas la plataforma tecnológica Agassi Intelligence anunciada previamente por la compañía y desarrollada en colaboración con IBM, la creación de contenidos originales, oportunidades en medios de comunicación y otras iniciativas de crecimiento global diseñadas para ampliar el acceso a entrenamiento de primer nivel y reforzar la conexión de los aficionados con los deportes de raqueta.

Cahill, exjugador profesional y uno de los entrenadores más exitosos de la historia del tenis, ha guiado a múltiples campeones de Grand Slam y exnúmeros uno del mundo, entre ellos Andre Agassi, Jannik Sinner, Simona Halep y Lleyton Hewitt. Su incorporación refuerza aún más la creciente red de atletas de élite, entrenadores y líderes de la industria que trabajan conjuntamente para construir una plataforma de medios y tecnología deportiva de nueva generación.

«Durante décadas, Darren ha sido reconocido como uno de los entrenadores más respetados e innovadores de este deporte», afirmó Ronald Boreta, director ejecutivo de Agassi Sports Entertainment. «Su experiencia formando campeones, su credibilidad dentro de la comunidad del tenis y su pasión por impulsar el crecimiento de este deporte lo convierten en el socio ideal mientras seguimos desarrollando nuestras plataformas tecnológicas, de contenidos y medios de comunicación a escala global».

«Darren ha tenido un impacto enorme tanto en mi carrera como en el deporte del tenis», señaló Andre Agassi, cofundador de Agassi Sports Entertainment. «Lo que hace especial a Darren no es solo su conocimiento del juego, sino su capacidad para conectar con las personas, comunicar ideas complejas de forma sencilla y ayudar a los atletas a desarrollar todo su potencial. Incorporarlo a la familia de Agassi Sports Entertainment es una extensión natural de una relación construida sobre la confianza, la innovación y la convicción compartida de que el mejor entrenamiento debería ser más accesible para jugadores de todo el mundo».

«He tenido la fortuna de trabajar con atletas extraordinarios a lo largo de mi carrera y siempre he creído que un gran entrenamiento puede cambiar vidas», afirmó Darren Cahill. «Agassi Sports Entertainment está reuniendo tecnología, medios de comunicación y algunas de las figuras más reconocidas del deporte para crear algo único. Estoy entusiasmado por trabajar junto a Andre, Stefanie y todo el equipo de ASE mientras exploramos nuevas formas de educar, inspirar y conectar con jugadores y aficionados de todo el mundo».

ASE anunció previamente una colaboración plurianual con IBM para desarrollar Agassi Intelligence, una plataforma digital impulsada por inteligencia artificial diseñada para reunir conocimientos avanzados de entrenamiento, contenidos prémium, comercio electrónico y experiencias de comunidad en un único destino para los aficionados a los deportes de raqueta de todo el mundo. Se espera que Cahill aporte su experiencia como entrenador y su visión estratégica para ayudar a dar forma a futuras experiencias y contenidos de la plataforma.

La compañía prevé realizar nuevos anuncios en los próximos meses relacionados con Agassi Intelligence, las funcionalidades de la plataforma y otras iniciativas en las que participará Darren Cahill.

Sobre Agassi Sports Entertainment Corp.

Agassi Sports Entertainment Corp. (OTC:AASP) es una compañía de entretenimiento deportivo, contenidos, medios y tecnología centrada en el desarrollo de productos, plataformas y experiencias para los deportes de raqueta. La empresa busca colaborar con marcas globales líderes y atletas icónicos para impulsar la participación, el compromiso de los aficionados y la creación de valor a largo plazo para los accionistas.

Para más información sobre Agassi Sports Entertainment, visitar www.agassisports.com.