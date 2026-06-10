Granada se convierte en el epicentro nacional de la cirugía oculoplástica con el XXXV Congreso SECOP

Durante esta semana, del 10 al 12 de junio, la ciudad de Granada acogerá a los especialistas más destacados en el ámbito de la cirugía oculoplástica con motivo del XXXV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Oculoplástica (SECOP). El Paraninfo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada será el escenario donde más de 500 oftalmólogos compartirán conocimientos en una cita marcada por la excelencia científica, la innovación técnica y la voluntad de mirar hacia el futuro de la especialidad.

¿Qué es la cirugía oculoplástica?

A menudo, el gran público desconoce el alcance de esta disciplina. La cirugía oculoplástica es una subespecialidad de la oftalmología encargada del estudio y tratamiento de las estructuras que rodean al ojo, específicamente los párpados, la órbita (la cavidad ósea que alberga el globo ocular) y la vía lagrimal.

Más allá de la corrección funcional —vital para la salud visual—, esta especialidad requiere un manejo preciso para armonizar los resultados con la estética facial. Como señalan los expertos de la SECOP, es una disciplina «profundamente humana» que, quizás más que ninguna otra, exige una combinación perfecta de función, estética y arte.

Un programa de alto nivel

Bajo el lema «Donde la precisión es arte», esta edición del congreso presenta un programa diseñado para ser dinámico y cercano. El comité organizador, formado por los doctores Santiago Ortiz, Carlos Milla, Carlos Gálvez y Francisco Zamorano, ha preparado un programa ágil que prioriza la discusión y el debate entre ponentes y asistentes.

El XXXV Congreso SECOP abordará bloques temáticos fundamentales, desde el manejo de la ptosis (párpado caído) y la órbita hasta la blefaroplastia, oncología periocular, cirugía lagrimal y las últimas tendencias en evidencia científica, como el impacto de nuevos tratamientos en la estética facial. «La SECOP es ciencia, pero también es comunidad», afirman desde el Comité Organizador. «Este congreso es una oportunidad privilegiada para actualizar conocimientos, contrastar experiencias y mirar juntos hacia el futuro de una especialidad en constante crecimiento».

«Hemos trabajado con entusiasmo para construir un programa que refleje la riqueza de nuestra especialidad y que dé espacio a muchas voces. La ciencia crece cuando se comparte desde perspectivas diferentes, y sabemos que las mejores ideas surgen en el intercambio directo entre profesionales», afirman.

Granada, una sede con vocación histórica

La ciudad de Granada cuenta con raíces profundas en el ámbito del saber, la ciencia y la medicina, siendo un legado que la SECOP desea honrar al continuar con esta tradición de aprendizaje y transmisión de conocimiento en una de las instituciones académicas más antiguas de Europa, la Universidad de Granada.

La SECOP reafirma con este encuentro su compromiso no solo con el progreso científico, sino también con el fortalecimiento de una comunidad unida por la pasión hacia una especialidad exigente, precisa y profundamente humana, que fusiona función, estética y arte.