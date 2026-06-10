KEMA amplía su catálogo con una línea propia de aceites CBD

Como empresa especializada en productos derivados del cannabidiol, KEMACBD ha anunciado que ha procedido a incorporar una nueva línea propia de aceites CBD a su catálogo. Un lanzamiento que refuerza la apuesta de la marca por ofrecer soluciones de alta calidad para los consumidores interesados en adquirir aceites de CBD para conocer de primera mano las características de este compuesto.

«La nueva gama ha sido desarrollada siguiendo los más estrictos controles de calidad en cuanto a la selección de materias primas, obteniendo formulaciones únicamente diseñadas para extraer lo mejor del cannabidiol y crear una gama de aceites aptos para todos los gustos», explican los expertos en la venta de aceites de CBD de KEMA. Con esta incorporación, la firma amplía su oferta y responde a la creciente demanda de este tipo de productos.

La importancia de elegir aceites de CBD de calidad premium

El crecimiento del mercado del cannabidiol ha provocado la aparición de una amplia variedad de productos con características muy diferentes. Por este motivo, cada vez resulta más importante prestar atención a aspectos como el origen de las materias primas, los procesos de fabricación y los controles de calidad aplicados durante la producción.

Los aceites de CBD de calidad premium destacan por ofrecer una mayor trazabilidad, una composición claramente identificada y contar con unos estándares de fabricación más exigentes. «Estos factores permiten a los consumidores conocer con precisión las características del producto que están adquiriendo y contar con mayores garantías de calidad», indican.

Además, KEMA apuesta por una gama premium y, por tanto, todos los productos que forman parte de su línea propia de aceites de CBD se deben someter a toda una serie de controles para asegurar la consistencia de cada lote. «Esto contribuye a mantener unos niveles homogéneos de calidad y a reforzar la confianza de los usuarios», señalan desde KEMA.

Aceites de CBD con el sello de calidad de KEMA

La nueva línea de aceites CBD de KEMA ha sido concebida para ofrecer un producto que combine calidad, transparencia y confianza.

El objetivo de KEMA es proporcionar a los consumidores una alternativa respaldada por procedimientos rigurosos y una filosofía basada en la excelencia. «Esta estrategia forma parte de la evolución de KEMA como referente dentro del sector del cannabidiol, un mercado que continúa experimentando un importante crecimiento tanto en España como en el resto de Europa», comentan.

KEMA destaca además la importancia de ofrecer información clara sobre cada producto, facilitando a los usuarios el acceso a todos los detalles relacionados con su composición y características. De esta forma, busca contribuir a una experiencia de compra más transparente y segura.

«Con el lanzamiento de estos aceites CBD, KEMA fortalece su posicionamiento en una categoría que concentra una gran parte del interés de los consumidores y amplía las opciones disponibles dentro de su catálogo», sentencian.

Acerca de KEMA

KEMA es una empresa especializada en la comercialización de productos derivados del cannabidiol (CBD), cuyo compromiso con la calidad, la innovación y la transparencia vuelven a ponerse de relieve con su línea propia de aceites CBD, compuesta por una cuidada selección de nuevas referencias que dan un impulso al catálogo de KEMA.

Con esta nueva incorporación, KEMA continúa avanzando en su objetivo de consolidarse como una referencia dentro del mercado del cannabidiol, apostando por productos desarrollados bajo los mejores criterios de calidad y confianza, y siendo una de las alternativas más consolidadas del mercado.