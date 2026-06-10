Northfield anuncia el cambio de su nombre corporativo a Juno International Corporation

Northfield Capital Corporation (TSX-V:NFD.A) (la «Corporación») anunció hoy que cambiará su nombre corporativo a Juno International Corporation, con efecto a partir del jueves 11 de junio de 2026 (el «Cambio de Nombre»). El símbolo bursátil de las acciones restringidas con derecho a voto de clase A de la Corporación (las «Acciones») pasará a ser «JUN.A» una vez completado el Cambio de Nombre. La negociación de las Acciones en la TSX Venture Exchange bajo la nueva denominación comenzará con la apertura de los mercados el jueves 11 de junio de 2026.

El Cambio de Nombre no implica ninguna modificación en la estructura de capital de la Corporación. Los accionistas actuales no necesitan realizar ninguna acción con respecto a este cambio. Los certificados de acciones en circulación y los avisos de inscripción directa (Direct Registration Statement Advices) correspondientes a las Acciones no tendrán que ser sustituidos.

Una vez completado el Cambio de Nombre, el nuevo número CUSIP de las Acciones será 482045101 y el nuevo número ISIN será CA4820451017.

Sobre Northfield

Northfield es una corporación canadiense cotizada de inversión y operaciones con una sólida trayectoria en los sectores de recursos naturales, minería, aviación y marcas de consumo prémium. Fundada en 1981 por Robert D. Cudney, la compañía combina más de cuatro décadas de experiencia con estrategias innovadoras para generar oportunidades dentro de su cartera diversificada.

Northfield está comprometida con el impulso del crecimiento y la innovación en empresas que contribuyen a la prosperidad económica tanto en Canadá como en el extranjero. Su principal inversión, Juno Corp., es el mayor titular de concesiones mineras y la empresa de exploración más activa de la región de Ring of Fire. Por su parte, True North Airways, filial aeronáutica de propiedad íntegra de la Corporación, presta servicios de vuelos chárter, transporte de carga y logística para exploración en todo Canadá, al tiempo que amplía su presencia internacional a través de CNA Aviation Corp. en Centroamérica.

Para más información, visitar www.northfieldcapital.com.