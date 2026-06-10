OK Mobility impulsa junto a Adcities un nuevo modelo publicitario que combina movilidad y tecnología

OK Mobility da un paso más en la innovación del sector de la movilidad y lanza junto a Adcities una solución publicitaria que combina movilidad, comunicación exterior y tecnología aplicada al análisis de datos.

Mediante esta alianza, una selección de vehículos de la flota de alquiler y suscripción de OK Mobility incorporará campañas publicitarias desarrolladas a través de la tecnología de Adcities. Esta solución permite medir en tiempo real el alcance y la visibilidad de las campañas a partir de datos agregados de movilidad y geolocalización, siempre bajo cumplimiento de la normativa RGPD.

«La colaboración con OK Mobility nos permite llevar la publicidad exterior a una nueva dimensión, conectando a las marcas con las personas en momentos y entornos de alto impacto y con una capacidad de medición inédita hasta ahora. Además, se trata de una solución escalable que aporta un gran valor en destinos con alta afluencia turística, donde los espacios publicitarios premium son cada vez más limitados», afirma Manuel Ferreira, CEO de Adcities.

Por su parte, Carla Raventós, Director of Business Development & Platform de OK Mobility, afirma que: «En OK Mobility la tecnología y la innovación forman parte de nuestro ADN. Esta alianza con Adcities representa una nueva forma de entender la movilidad conectada, en la que nuestros vehículos dejan de ser un soporte estático para convertirse en un canal de comunicación dinámico, contextual y medible«.

El proyecto arrancará inicialmente en Baleares, con previsión de extenderse progresivamente a otros puntos de España. «Iniciativas como esta nos permiten generar un impacto positivo en el entorno local, apostando por modelos de colaboración que contribuyan al desarrollo económico del territorio y generen valor directo para las islas», destaca Raventós.

La colaboración también abre la puerta al desarrollo de iniciativas vinculadas a sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Entre otras acciones, las marcas podrán activar campañas específicas sobre vehículos eléctricos de la flota de OK Mobility.

Sobre Adcities

Adcities es una plataforma global de publicidad contextual en el mundo real que permite a las marcas planificar, activar y medir campañas publicitarias basadas en datos de contexto, transformando las ciudades en ecosistemas publicitarios inteligentes.

Más información en adcities.com

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global que, a través del alquiler, el transfer, el renting y la compra, ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 80 Stores y 6 Showrooms en España, Portugal, Italia, Francia, Grecia, Malta, Emiratos Árabes, Croacia, Montenegro, Serbia, Marruecos, Albania, Turquía, Túnez, Senegal y Gambia.

A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global, poniendo a disposición de los usuarios diferentes alternativas de vehículos, desde coches y motos hasta vehículos industriales y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida.

Más información en okmobility.com