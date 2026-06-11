Allianz invita a Bilbao a vivir el deporte adaptado en primera persona

Allianz impulsará una iniciativa de deporte adaptado abierta a la ciudadanía en el Parque Etxebarria los próximos 12 y 13 de junio, con el objetivo de promover la inclusión a través del deporte y acercar estas prácticas a todos los públicos mediante una experiencia participativa. La activación, en el marco de Bilbao Jokoan 2026, se concreta en la Zona MoveNow Allianz, un espacio diseñado para fomentar la sensibilización y la participación en torno al deporte adaptado.

Durante ambos días, el público podrá experimentar en primera persona distintas disciplinas adaptadas, como el baloncesto en silla de ruedas, la boccia, el tiro con arco adaptado o el sitting volleyball, en un entorno concebido para fomentar el entendimiento de estas modalidades deportivas.

Como momento destacado, el sábado 13 de junio, entre las 11:00 y las 13:00 horas, tendrá lugar un torneo 3×3 de baloncesto en silla de ruedas en la Pista PRO Nº4, que constituirá el principal hito deportivo de la activación.

Horarios de la Zona MoveNow Allianz:

Viernes 12 de junio: 17:00 – 22:00

17:00 – 22:00 Sábado 13 de junio: 10:00 – 14:00 (torneo 3×3 de 11:00 a 13:00)

La Zona MoveNow Allianz estará abierta a toda la ciudadanía, invitando a participar a cualquier persona interesada en conocer y practicar deporte adaptado. Además, contará con el apoyo de un voluntariado corporativo de Allianz, así como con la participación de jóvenes de entidades sociales como GAUDE y CEAR.

Con esta iniciativa, Allianz refuerza su compromiso con el deporte como herramienta de inclusión social, contribuyendo a generar espacios accesibles y participativos en el marco de uno de los eventos deportivos urbanos más relevantes de Bilbao.

MoveNow es el programa global de impacto social de Allianz, lanzado en 2022 junto al Comité Olímpico Internacional para fomentar la actividad física entre los jóvenes durante la pandemia. Hoy, impulsa iniciativas en distintos países donde Allianz está presente, promoviendo la inclusión, la participación y el bienestar a través del deporte.

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