China: cuándo reservar y viajar al destino del verano

Pekín y Shanghái ocupan el primer y segundo puesto de los destinos internacionales de mayor tendencia entre los viajeros españoles para el verano de 2026, con aumentos del 85 % y 64 % en las búsquedas de vuelos, respectivamente.

España ocupa el puesto 11 del ranking mundial de países que más búsquedas realizan a destinos chinos para viajar de aquí a finales de año.

China se ha convertido en el gran protagonista del verano de 2026 entre los viajeros españoles. Según el Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK, Pekín y Shanghái ocupan el primer y segundo puesto entre los destinos internacionales de mayor tendencia para el verano 2026, con aumentos en las búsquedas de vuelos del 85 % y 64 % respectivamente en comparación con el verano de 2025.

Este interés no es una tendencia aislada. Las búsquedas de vuelos internacionales para viajar a China de aquí a finales de año muestran incrementos del 62 % en el volumen de búsquedas realizadas por los viajeros brasileños en comparación con 2025, del 60 % en el caso de los filipinos y del 42 % entre los colombianos. En cuanto a España, actualmente ocupa el puesto 11 a nivel mundial en búsquedas de vuelos a destinos chinos, con un aumento del 45 % frente a las de 2025.

«En un momento en el que la evolución de los precios genera incertidumbre entre muchos viajeros, la realidad es que siguen existiendo oportunidades para quienes planifican sus viajes con tiempo», señala Natalia Díez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. «China es un buen ejemplo de ello. Además de ofrecer una combinación única de grandes ciudades, patrimonio histórico y paisajes naturales, de aquí a finales de año los viajeros pueden encontrar precios medios de vuelos más bajos a algunas de sus principales ciudades, con caídas del 7 % en Shanghái y del 3 % en Pekín respecto al año pasado».

¿Cuál es el mejor momento para descubrir China?

De lo que queda del año, septiembre y noviembre se perfilan como los mejores meses para descubrir China al mejor precio.

En septiembre, Pekín combina temperaturas más suaves, en torno a los 20ºC, menos precipitaciones, la celebración del Festival del Medio Otoño, y precios de vuelo a 610 € de media, un 6 % más económicos que en junio. Para aquellos españoles que estén pensando en viajar este mes, los datos de KAYAK señalan que el momento más económico para una escapada de 14 días es entre el 23 de septiembre y el 6 de octubre, con vuelos a 557 € de media. Para aprovechar estas tarifas, KAYAK recomienda reservar los vuelos en torno al 22 de junio, aproximadamente.

Para aquellos que tengan mayor flexibilidad de fechas para escapadas de largo radio, noviembre es la alternativa más económica con vuelos a 589 € de media a Pekín. En cuanto al mejor momento para viajar y ahorrar dinero, los datos revelan que entre el 26 de noviembre y el 9 de diciembre los precios de los vuelos bajan a 572 € de media. Para aprovechar estas oportunidades de ahorro, KAYAK recomienda reservar los vuelos aproximadamente para el 25 de agosto.

Acerca de la metodología

*Basado en búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK.es y marcas asociadas entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de mayo de 2026 para viajes con salida entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 desde cualquier aeropuerto español. Estos datos se compararon con búsquedas realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 27 de mayo de 2025 para viajes entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Todos los precios corresponden a precios medios de billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se garantiza el ahorro. Los porcentajes de variación en las búsquedas son aproximados.

**Basado en los precios medios de vuelos en abril de «El Mejor Momento para Viajar» para un viaje de 14 días de Madrid a Pekín a 4 de junio de 2026. Los precios de los vuelos son estimaciones basadas en el análisis de los precios mínimos de ida y vuelta en clase turista actuales y pasados por persona. Los precios incluyen medias mensuales y los porcentajes mayor y menor en intervalos de diez según la duración del viaje. A partir de estos datos, intentamos predecir futuras tendencias de precios mínimos. Estas estimaciones están sujetas a cambios y deben interpretarse como una guía aproximada.

***Basado en búsquedas de vuelos realizadas en KAYAK y marcas asociadas entre el 1 de enero de 2026 y el 27 de mayo de 2026 para viajes con salida entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de diciembre de 2026 desde cualquier aeropuerto. Estos datos se compararon con búsquedas realizadas entre el 1 de enero de 2025 y el 27 de mayo de 2025 para viajes entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de diciembre de 2025. Todos los precios corresponden a precios medios de billetes de ida y vuelta en clase económica. Los precios pueden variar y no se garantiza el ahorro. Los porcentajes de variación en las búsquedas son aproximados.

****Las imágenes proporcionadas por KAYAK solo pueden incluirse en contenidos relacionados con esta nota de prensa.

Acerca de KAYAK

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