El Club Carrefour marca un nuevo hito tras superar los 11 millones de socios

El Club Carrefour ha presentado su plan 2030, una estrategia global con una ambiciosa evolución que marca un antes y un después en los programas de fidelización. La compañía consolida así su liderazgo absoluto en España en este ámbito transformando su modelo de fidelización hacia una filosofía basada en una relación más emocional y personalizada con cada cliente.

El Club Carrefour ha presentado las cifras que lo sitúan como primer club de fidelización en España y activo estratégico para la compañía: alcanza un crecimiento superior al 30% en los últimos años, supera los 11 millones de socios y está presente en el 58% de los hogares españoles. El Club ha incrementado en un 20% su número de socios en los últimos 5 años.

La presentación ha contado con la presencia de Alexandre Bompard, presidente y CEO global de Carrefour; Elodie Perthuisot, CEO de Carrefour España y María Quintín, directora de El Club Carrefour. Alexandre Bompard ha avanzado la hoja de ruta de El Club Carrefour para los próximos años.

Un ecosistema completo de alianzas y ahorro de alto impacto

El Club 2030 se ha diseñado para acompañar a las familias españolas en todos los sectores de su vida cotidiana. En este sentido, cuenta con más de 25 partners estratégicos con los que ha creado un ecosistema de alianzas que aportan a los clientes ventajas de ahorro en sectores clave como energía, con empresas como Moeve, Iberdrola y Total Energies; movilidad con partners como Trasmed, Iberia, Renfe o Alsa; seguros con Mapfre; ocio con Europcar y otras empresas como Álava Reyes, Legálitas, GLS y Glovo.

Además en su compromiso histórico de proteger el poder adquisitivo de sus socios, El Club Carrefour aportará nuevas ventajas de ahorro de alto impacto para todos, destacando «Mi Día de El Club», con un descuento directo del 15% accesible para todos los clientes una vez al mes.

ClubIA: la primera asistente inteligente del sector y embajadora digital

Con 12 millones de interacciones registradas en redes sociales, El Club Carrefour ya es líder indiscutible de la distribución en el entorno digital. Para dar un paso más, la compañía lanza «El Mundo del Club», un entorno integrado en la App de Carrefour que combina gamificación y eventos exclusivos.

En un contexto en el que la integración de la Inteligencia Artificial permite optimizar las relaciones con los clientes, El Club Carrefour apuesta por la personalización, emoción y predicción para las familias españolas con ClubIA, la primera asistente inteligente del sector y embajadora digital de la marca.

ClubIA, con capacidad de conversación, generosidad y memorización ofrece a los socios la posibilidad de interactuar mediante lenguaje natural para acceder a su información. Gracias a ella se duplican las interacciones personalizadas, se simplifica la experiencia de consulta y se optimiza el poder adquisitivo de los clientes gracias a las respuestas que facilita ClubIA para no perder oportunidades de ahorro y responder de forma precisa a consultas cotidianas.

En definitiva, la estrategia El Club 2030 supone una transformación integral de la relación con el consumidor. Tras superar el hito histórico de los 11 millones de socios, El Club Carrefour marca el rumbo de la fidelización del Grupo y consolida su posición como el líder absoluto en España.

Sobre Carrefour España

Carrefour España es una empresa omnicanal, multiformato y multimarca, que cuenta en España con 204 hipermercados, 161 supermercados Carrefour Market, 1.200 Carrefour Express y 70 Supeco, además de comercio online. Gracias a este ecosistema integrado, la empresa ofrece omnicanalidad y una propuesta comercial amplia y dinámica que busca, ante todo, facilitar la total libertad de elección del cliente. La innovación tecnológica, sumada a la cercanía de sus diferentes formatos, garantizan una experiencia de compra adaptada a las nuevas demandas de los clientes y socios de El Club Carrefour.