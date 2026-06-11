U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon regresa los días 12 y 13 de diciembre de 2026

La U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026, una celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos, introducirá por primera vez premios en metálico para los mejores corredores de la prueba cuando regrese a las calles de West Palm Beach los días 12 y 13 de diciembre de 2026, una iniciativa destinada a atraer a atletas de élite de todo el mundo y elevar el prestigio de la carrera en ruta más emblemática del condado de Palm Beach.

La incorporación de 17.000 dólares en premios representa el siguiente paso estratégico para impulsar el crecimiento de esta competición, que ha experimentado cifras récord en los últimos años. Los ganadores masculino y femenino del maratón recibirán 5.000 dólares cada uno; los segundos clasificados obtendrán 2.500 dólares y los terceros, 1.000 dólares. La cuantía destinada a los vencedores es la más elevada del estado de Florida.

Con motivo del 250.º aniversario de Estados Unidos, el logotipo de la U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon 2026 ha sido rediseñado con llamativas pinceladas en rojo, blanco y azul que acompañan al icónico emblema de los dos jinetes de la marca. También habrá camisetas temáticas de inspiración patriótica para los corredores y medallas conmemorativas para todos los participantes que crucen la línea de meta.

La existencia de premios en metálico para los mejores atletas supone un incentivo adicional para que corredores de élite descubran la belleza del litoral de Palm Beach a través de un recorrido completamente llano que favorece la obtención de buenos tiempos. Además, mejorará la experiencia de la comunidad local y contribuirá a elevar la retransmisión televisiva en directo de la prueba a través de WPBF Channel 25, afiliada de ABC y emisora oficial de la U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon.

Los premios también podrían impulsar un mayor crecimiento del evento. La carrera llega tras una exitosa edición inaugural, en la que registró un crecimiento cercano al 40 %, y espera repetir un incremento similar en el número de participantes este año. Esta evolución forma parte del auge global que vive actualmente el maratón. La participación en maratones en Estados Unidos disminuyó antes y durante la pandemia de COVID-19, pero ahora está recuperándose con fuerza a medida que las personas buscan formas activas de mantenerse en forma y socializar a través de clubes de running.

«Ya somos una auténtica carrera de destino, con una ubicación icónica frente al mar en Palm Beach County, y la incorporación de premios económicos servirá para atraer a algunos de los mejores maratonianos del país y del mundo a la ciudad de West Palm Beach», afirmó Kenneth R. Kennerly, propietario de la prueba. «Nuestra excelente colaboración con nuestro patrocinador principal, U.S. Polo Assn., nos permite seguir haciendo crecer la carrera tanto a nivel local como internacional».

U.S. Polo Assn. tiene su sede en West Palm Beach y es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA). La marca cuenta con una presencia global multimillonaria y distribución en más de 190 países a través de más de 1.200 tiendas U.S. Polo Assn. y miles de puntos de venta adicionales. Su oferta incluye ropa para hombre, mujer y niño, además de calzado y accesorios. Recientemente, U.S. Polo Assn. fue reconocida como una de las marcas más fiables de Estados Unidos por USA Today, según la valoración de miles de consumidores.

«La U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon refleja la conexión auténtica entre nuestra marca y el deporte, al tiempo que celebra la energía vibrante de nuestro hogar en The Palm Beaches», afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la compañía que gestiona U.S. Polo Assn. «Este año será histórico porque celebraremos 250 años del espíritu estadounidense, ofreceremos los mayores premios para ganadores de maratón del estado, apoyaremos a organizaciones benéficas merecedoras y celebraremos a miles de corredores comprometidos procedentes de The Palm Beaches y de todo el mundo».

Además de los premios para los vencedores, varias organizaciones benéficas locales seleccionadas recibirán donaciones de U.S. Polo Assn. y fondos recaudados por los participantes del maratón, medio maratón, 10K y 5K. Estas entidades recibirán sus cheques en una presentación pública que tendrá lugar tras la entrega de trofeos a los ganadores. Este importante componente solidario forma parte de la experiencia global de deporte, comunidad, familia, salud y bienestar.

Ahora es el momento ideal para que los corredores comiencen a prepararse para la edición de 2026, independientemente de la distancia elegida. En todo el sur de Florida y en el resto del país se ha producido un auge de los clubes de running, que ofrecen un excelente entorno social para entrenar.

El pasado mes de diciembre, más de 6.100 corredores —una cifra récord para el evento— procedentes de 46 estados y 29 países participaron en un recorrido totalmente llano, sin cuestas ni puentes, que atraviesa el animado centro de West Palm Beach, sus lugares históricos y sus pintorescos barrios. Los corredores disfrutaron de las majestuosas calles bordeadas de palmeras de Flagler Drive y de las vistas al litoral de la Intracoastal Waterway.

El fin de semana, pensado para toda la familia y lleno de actividades, incluye cinco pruebas homologadas por USA Track & Field y diseñadas para corredores de todos los niveles. El programa comprende maratón (clasificatorio para el Maratón de Boston), medio maratón, relevo de maratón, 10K y 5K. Las carreras de 5K y 10K se celebrarán el sábado 12 de diciembre a las 7:30 horas. El maratón, el medio maratón y el relevo de maratón tendrán lugar el domingo 13 de diciembre a las 6:00 horas.

La inscripción anticipada ya está abierta. El precio es de 130 dólares para el maratón y 105 dólares para el medio maratón hasta el 31 de julio. La tarifa anticipada para la prueba de 10K es de 65 dólares y de 40 dólares para la de 5K. Baptist Health volverá a participar como socio médico oficial.

«Se trata de un destino icónico donde los corredores pueden combinar el atractivo de la marca Palm Beaches con una experiencia de competición excepcional», afirmó Kennerly. «Seguimos avanzando en nuestra misión de convertir la U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon en una de las mejores carreras del país y del mundo».

Para inscribirse en la U.S. Polo Assn. Palm Beaches Marathon, visitar palmbeachmarathon.com.