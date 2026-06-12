El COEC alerta de que la detección precoz puede elevar hasta el 90 % la supervivencia del cáncer oral

Con motivo del Día Europeo contra el Cáncer Oral, el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) quiere concienciar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección precoz de una enfermedad que sigue diagnosticándose demasiado a menudo en estadios avanzados.

Cada año se diagnostican más de 8.000 casos de cáncer oral y de faringe en España. A pesar de los avances en el tratamiento, la supervivencia a cinco años sigue situándose en torno al 50 % en muchos pacientes, principalmente debido a los diagnósticos tardíos. En cambio, cuando la enfermedad se detecta en fases iniciales, la supervivencia puede superar el 90 %.

La presidenta del COEC, Dra. Maria José Guerrero, destaca que «el gran reto del cáncer oral es que en sus fases iniciales a menudo no provoca dolor ni síntomas evidentes, lo que puede retrasar el diagnóstico. Por eso es fundamental que la ciudadanía conozca los signos de alerta y mantenga revisiones odontológicas periódicas».

El dentista, un aliado clave

Los odontólogos son, en muchos casos, los primeros profesionales sanitarios que pueden identificar lesiones sospechosas durante una exploración rutinaria de la cavidad oral. Una revisión permite examinar los labios, la lengua, las encías, el paladar, las mejillas y otros tejidos de la boca para detectar cambios que podrían pasar desapercibidos para el paciente.

«Una exploración oral completa solo requiere unos minutos y puede marcar la diferencia en el pronóstico del paciente. Detectar una lesión sospechosa a tiempo permite iniciar las pruebas diagnósticas y el tratamiento de forma precoz, aumentando considerablemente las posibilidades de supervivencia», señala Guerrero.

Además de las revisiones profesionales, el COEC recomienda realizar una autoexploración oral una vez al mes frente al espejo para familiarizarse con el aspecto habitual de la cavidad oral y poder identificar posibles alteraciones.

Signos de alerta

Cualquier lesión o alteración que persista más de dos semanas debe ser valorada por un profesional. Entre los principales signos de alerta, destacan:

Heridas o úlceras en la boca que no cicatrizan.

Manchas blancas o rojas en la lengua, las encías o la mucosa oral.

Dolor persistente en la boca o en la garganta.

Dificultad para masticar, tragar o mover la lengua.

Inflamación o aparición de un bulto en la boca o en el cuello.

Sensación persistente de cuerpo extraño en la garganta.

Principales factores de riesgo

El consumo de tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo del cáncer oral. El riesgo aumenta significativamente cuando se combina con el consumo habitual de alcohol, ya que ambas sustancias actúan de forma sinérgica.

También se ha observado un aumento de casos relacionados con la infección por el virus del papiloma humano (VPH), especialmente entre personas más jóvenes. A estos factores se suman una dieta pobre en frutas y verduras, una higiene oral deficiente, las prótesis mal ajustadas que provocan traumatismos crónicos y la exposición solar excesiva sin protección en el caso del cáncer de labio.

Por este motivo, el COEC insiste en la necesidad de mantener hábitos de vida saludables y acudir regularmente al dentista.