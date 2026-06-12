Comenza en el nuevo edificio de viajeros de la estación Santiago de Compostela-Daniel Castelao

El nuevo edificio de viajeros de la estación ferroviaria de Santiago de Compostela-Daniel Castelao, impulsado por Adif, consolida su papel como infraestructura estratégica dentro de la red ferroviaria gallega. Este punto, que canaliza al día miles de desplazamientos hacia la capital, ha afrontado una ampliación con el objetivo de optimizar la movilidad, mejorar la orientación de los usuarios y reforzar la seguridad en los recorridos. El proyecto arquitectónico, firmado por Estudio Herreros y para el que Comenza, especialistas en el desarrollo de sistemas de barandillas y pasamanos, ha suministrado varias de sus soluciones, introduce nuevas conexiones entre niveles y recorridos más amplios en una propuesta de diseño contemporáneo que apuesta por la transparencia, la luz natural y la continuidad visual.

Ciudad e infraestructura: una conexión centenaria resuelta

«Cien años después de la llegada del ferrocarril a Santiago de Compostela, la trinchera que ocuparon las vías extramuros sigue siendo una barrera casi infranqueable entre el centro histórico de la ciudad y los barrios surgidos al sur», especifican en la web del estudio de arquitectura, que plantea una intervención capaz de conectar ciudad e infraestructura. En este sentido, el edificio se configura como terminal de viajeros y, al mismo tiempo, como pieza clave de conexión urbana a través de una pasarela peatonal que articula los distintos flujos. «Esta disposición», continúan relatando, «permite ofrecer un vestíbulo en relación directa con los andenes desde el punto de vista visual, funcional y estructural», reforzando la experiencia del usuario y la claridad de los recorridos.

La solución constructiva apuesta así, por sistemas ligeros, translúcidos y ensamblados en seco, reforzando el carácter tecnológico y funcional del conjunto. Y tal y como recogen desde Estudio Herreros, el proyecto combina «cubiertas de zinc, cerramientos de metal deployé color oro viejo y policarbonato», junto a estructuras metálicas vistas en tono verde industrial, configurando una imagen reconocible. Esta selección de materiales no solo define el carácter visual del espacio, sino que también responde a criterios de durabilidad, mantenimiento y adaptación a un entorno de alta exigencia como lo es el ferroviario.

La seguridad como eje de la intervención

En este escenario, Comenza desempeña un papel determinante en el desarrollo de las soluciones de protección colectiva, integrando sus sistemas de barandillas de vidrio como parte esencial del lenguaje arquitectónico del proyecto.

En concreto, la marca gallega ha suministrado 140 metros del sistema de perfil GlassFit SV-1701 y 165 metros del sistema GlassFit SV-1703 para barandillas de vidrio en distintas áreas de la ampliación, incluyendo tramos de escalera. Ambos sistemas, con perfil de montaje superior, responden a las exigencias de espacios públicos de alto tránsito, combinando robustez, versatilidad e integración visual.

«Para Comenza, la seguridad no es un añadido, sino el eje vertebrador que acompaña al proyecto desde su concepción y ejecución, extendiéndose durante toda su vida útil. En este sentido, nuestra oficina técnica desarrolla procesos técnicos ad hoc para escenarios de alta complejidad, que es precisamente donde reside nuestra especialidad. Es ahí donde aportamos nuestro mayor valor y know-how, garantizando que cada sistema responda con el máximo rigor a las condiciones reales de uso y seguridad. Este compromiso es, en esencia, nuestro sello de identidad», explica Adrián Claro Tellado, director de Ingeniería de Comenza.

Esta premisa ha sido especialmente relevante en zonas donde la altura de las barandillas debía adaptarse a requisitos específicos de protección, evitando el acceso a áreas sensibles de la infraestructura ferroviaria y exigiendo soluciones de mayor dimensión y comportamiento estructural. Además de las altas prestaciones técnicas que ofrecen los sistemas de perfiles para barandillas de vidrio de Comenza, sus soluciones también permiten la personalización de acabados mediante lacado en una amplia gama de colores RAL, o la integración de iluminación LED, facilitando su adaptación a los criterios estéticos de cualquier proyecto.

Ingeniería aplicada: simulación MEF para barandillas de gran formato

La complejidad del proyecto ha requerido una respuesta técnica específica. En determinadas zonas, la altura de las barandillas debía adaptarse a requisitos singulares de protección para evitar el acceso a áreas sensibles de la infraestructura ferroviaria, lo que exigía soluciones de mayor dimensión y con un comportamiento estructural más exigente de lo habitual.

Para dar respuesta a estas necesidades, la Oficina Técnica de Comenza ha colaborado en un estudio específico mediante simulación por Método de Elementos Finitos (MEF), centrado en el comportamiento del sistema GlassFit SV-1703 con vidrio laminado de gran formato y alturas cercanas a los dos metros. El análisis verificó el comportamiento del sistema frente a las acciones horizontales exigidas en espacios de uso público, evaluando los desplazamientos del vidrio en estado límite de servicio, las tensiones en el vidrio y el perfil de aluminio en estado límite último, y la transmisión de esfuerzos hacia los elementos de fijación y el sistema de apoyo superior definido por la ingeniería del proyecto.

Los resultados confirmaron la estabilidad y resistencia del conjunto, asegurando que la solución propuesta respondía adecuadamente a las condiciones específicas de la instalación.

Los sistemas GlassFit SV-1701 y GlassFit SV-1703 cumplen con los requisitos del Código Técnico de la Edificación para la verificación de resistencia de 1,2 kN/m y de 2,4 kN/m para espacios con categoría de uso privado (0,8 kN/m) y público (1,6 kN/m), aplicando el coeficiente parcial de seguridad de 1,5 para la verificación de la resistencia, requisito indispensable para garantizar el cumplimiento normativo de un sistema de barandillas según el Código Técnico de la Edificación.

Desde Comenza no solo desarrollan sistemas de barandillas de vanguardia: acompañan a los profesionales a lo largo de todas las fases del proyecto a través del servicio de su Oficina Técnica, un soporte que cobra especial relevancia en proyectos de alta complejidad técnica como el de la estación Daniel Castelao. Esta capacidad de respuesta ante retos de ingeniería complejos, combinada con la solidez de sus productos y su adaptabilidad estética, es la principal ventaja diferencial que aporta la marca a los proyectos.

Ficha técnica