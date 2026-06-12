Disney debuta en Primavera Sound Barcelona

La zona Disney, con forma de isla flotante sobre el mar, ofreció el viernes 5 a las 8 de la tarde la actuación del cantante español Martín Urrutia. Los fans del cantante vasco pudieron disfrutar de los temas de mayor éxito del artista durante la puesta de sol. Al día siguiente, el sábado 6 de junio, la cantante británica Absolutely ocupó el escenario de la isla donde deleitó al público con sus temas más conocidos, incluyendo los de su reciente álbum, Paracosm. La cantante culminó su actuación con el tema A dream is a wish your heart makes de la banda sonora original de la película de Disney, La Cenicienta, (1950).

Una escultura de Mickey Mouse de 4 metros de altura ocupó la zona central de la isla. La artista española Elena González (Elno), conocida por su trabajo en el arte urbano, técnicas mixtas e instalaciones públicas, fue la encargada del diseño de la misma ofreciendo una reinterpretación contemporánea del personaje original de Disney.

Además, los asistentes también pudieron disfrutar de un espacio chill out con vistas a las actuaciones musicales propias, un food truck con propuesta gastronómica inspirada en Mickey Mouse y Toy Story, un fotomatón personalizado de Disney y merchandising exclusivo de la colaboración, también disponible en otras áreas de venta del festival.

Abarcando generaciones de historias, desde Mickey Mouse como icono original hasta el esperado estreno de Toy Story 5 (solo en cines a partir del 17 de junio de 2026), la presencia de Disney en Primavera Sound Barcelona refleja su continua expansión hacia activaciones de marca en espacios culturales, ofreciendo a las comunidades de fans un lugar donde disfrutar de las historias y productos de Disney a través de experiencias en directo, creatividad y entretenimiento.

Sobre Productos de Consumo de Disney

La división de Productos de Consumo de The Walt Disney Company (DCP) lleva las marcas y franquicias más queridas de la compañía a la vida diaria de las familias y los fans de todo el mundo. Juguetes, moda, belleza, alimentación, aplicaciones, libros, videojuegos y experiencias disponibles en los mejores puntos de venta locales e internacionales incluyendo las tiendas de los Parques Disney y las tiendas físicas y online de Disney Store. Esta línea de negocio es el hogar de expertos mundiales en producto, licencias y puntos de venta, artistas, tecnólogos y creadores de historias que inspiran la imaginación en todo el mundo.

Sobre Primavera Sound Barcelona

Desde sus inicios como un evento de un solo día en 2001, Primavera Sound ha mantenido un compromiso inquebrantable con la música en directo y se ha consolidado como narrador musical de su tiempo y lugar. Hoy en día, Primavera Sound es un ecosistema que ha prosperado como festival en Barcelona —considerado durante más de 20 años como una de las celebraciones musicales más singulares del mundo— además de contar con festivales en Oporto, Buenos Aires y São Paulo; un sello discográfico (Primavera Labels); una plataforma de radio y podcasts (Radio Primavera Sound); un encuentro profesional de la industria musical (Primavera Pro); cientos de giras en salas de toda España (Primavera Tours); una agencia creativa y productora (Vampire Studio & Films); y una fundación (Fundació Primavera Sound). Creado en Barcelona, para todo el mundo.

Sobre Elena González (ELNO)

Elena González, conocida artísticamente como ELNO, es una artista visual española afincada en Londres desde 2014. Es una creadora multidisciplinar que trabaja como artista urbana, ilustradora, pintora y facilitadora artística. Como cofundadora de Wom Collective, impulsa el empoderamiento femenino y la participación comunitaria a través de eventos de arte público, exposiciones y proyectos colaborativos. La trayectoria artística de ELNO está marcada por diversas experiencias culturales y profesionales en ciudades como París y Barcelona, así como por su experiencia en teatro, cine, espiritualidad y naturaleza.