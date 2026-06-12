La Habitación Solidaria de ARTIEM cumple seis años superando los 500.000 € destinados a Cáritas

Seis años después de su lanzamiento, la Habitación Solidaria de ARTIEM ha recaudado más de 500.000 € destinados íntegramente a proyectos de Cáritas. La iniciativa, presente en los cinco hoteles de la cadena, nació en junio de 2020 con una premisa sencilla: que cada reserva fuera también una aportación directa a quienes más lo necesitan.

Desde entonces, la iniciativa ha demostrado que la hospitalidad puede ser un motor de cambio real. Una habitación igual que las demás, pero con vistas a un mundo mejor.

Con el propósito de ampliar su impacto, en diciembre de 2021 ARTIEM firmó un acuerdo con la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid para que más establecimientos pudieran sumarse al proyecto. Hoy, cualquier hotel en España puede adherirse a la iniciativa, multiplicando el apoyo a familias en situación de vulnerabilidad y contribuyendo a una industria turística más equitativa e inclusiva.

Lo que nació como una respuesta altruista durante la pandemia se ha convertido en un referente nacional en solidaridad y sostenibilidad. La iniciativa ha crecido más allá de los hoteles de ARTIEM, sumando nuevos alojamientos en toda España y multiplicando su impacto. Cáritas dispone de un espacio web donde se puede consultar toda la información sobre la Habitación Solidaria.

Para Willy Díaz Aliaga, Director General de ARTIEM, el éxito del proyecto va más allá de la recaudación: «Este proyecto empezó gracias a la fidelidad a nuestro propósito incluso en los tiempos más complicados. No solo nos ha permitido ayudar a cientos de personas desde junio de 2020, sino también concienciar a nuestros clientes sobre la importancia de la solidaridad y generar nuevas alianzas con otras empresas para impulsar la prosperidad sostenible. Hemos conseguido que el proyecto no se quede en pura filantropía, sino que sirva para generar nuevas alianzas y oportunidades que amplifiquen esa ayuda y ese impacto positivo».

Guillem Ferrer, coordinador de Cáritas en Menorca, subraya el valor de este modelo: «Ojalá tuviéramos más ejemplos de empresas que, a través de su propio negocio, vieran la necesidad de generar este compromiso social».

En 2025, la Habitación Solidaria fue reconocida con el Premio Condé Nast Traveler en la categoría de «Sostenibilidad, Inclusión y Futuro», un galardón que refuerza el posicionamiento de ARTIEM como referente en impacto social dentro del sector hotelero y reafirma su apuesta por un modelo de hospitalidad responsable y solidario.

La Habitación Solidaria, más allá de Cáritas

La colaboración con Cáritas es el eje central de la iniciativa, pero no el único. ARTIEM trabaja también con Triodos Bank, otra empresa certificada B Corp, cuya Fundación gestiona una plataforma de Matchfunding: una fórmula que combina la financiación colectiva ciudadana con el apoyo institucional o empresarial para impulsar proyectos locales de alto impacto en ámbitos tan diversos como la agricultura, el medio ambiente o la acción social.

Además, Triodos Bank ha integrado la Habitación Solidaria en su propia plataforma, permitiendo a sus clientes reservar la habitación y elegir directamente a qué proyecto desean destinar el importe de su estancia.

B CORP & SOSTENIBILIDAD

ARTIEM es la primera cadena hotelera de Europa en obtener la certificación B Corp, un reconocimiento que impulsa un modelo de negocio basado en una economía más equitativa, inclusiva y regenerativa. Un sello que no es un fin en sí mismo, sino el reflejo de un propósito claro: ser los mejores hoteles para el mundo e inspirar felicidad a las personas.