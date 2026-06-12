Michael Wunderman lanza la firma de relojería y joyería House of Wunder

Fundada por Michael Wunderman, la marca se construye sobre cinco décadas de legado familiar ligadas a la relojería suiza y al mundo de la moda, desde Gucci Timepieces hasta Corum. Un legado profundamente arraigado que House of Wunder reinterpreta desde una visión completamente nueva.

Se trata de una firma de relojería, joyería y lifestyle que crea auténticas piezas de arte para llevar, combinando una estética magnética con la precisión y el cuidado por el detalle propios del savoir-faire suizo. Piezas concebidas para convertirse en una extensión de la personalidad de quien las lleva.

Las colecciones debut abarcan relojería y joyería articuladas en torno al emblemático eslabón Wunderflow de la marca. Un universo donde las referencias culturales conviven con los códigos de la relojería tradicional, dando forma a una identidad propia y reconocible. Una propuesta dirigida a quienes entienden el lujo como una forma de expresión personal y nunca han sentido la necesidad de rebajar su esencia.

House of Wunder representa una actitud libre, segura y sofisticada. Una manera refinada de abrazar lo instintivo.

‘Refine Your Wild’

Lanzamiento y acceso exclusivo

La web de House of Wunder (https://houseofwunder.com/) ya está disponible. En ella pueden descubrirse las primeras colecciones de relojería y joyería de la marca, además de crear una wishlist personalizada antes del lanzamiento oficial.

El 13 de julio, los miembros registrados de House of Wunder tendrán acceso anticipado exclusivo para adquirir las primeras colecciones antes de su lanzamiento al público. Todas las piezas se producen en cantidades limitadas, por lo que esta será la única forma de acceder a determinados diseños antes de la apertura oficial de venta.

El 15 de julio, la web abrirá la compra a todos los visitantes.

Sobre House of Wunder

House of Wunder es una exclusiva firma de relojería, alta joyería y lifestyle que combina una intensidad cautivadora con el meticuloso savoir-faire suizo, dando lugar a auténticas piezas de arte para llevar que pasan a formar parte de la personalidad de quien las luce.

Fundada por Michael Wunderman y respaldada por un legado familiar de cinco décadas ligado a Gucci Timepieces y Corum, la marca inspira una actitud libre y sin restricciones, aunque siempre ligada a la sofisticación. Con sede en Palma de Mallorca.