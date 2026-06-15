Litum lleva la visibilidad de localización de alta precisión a entornos peligrosos de Zona 1 y Zona 2

Litum, líder global en sistemas de localización en tiempo real (RTLS), ha anunciado hoy la familia ATEX: una gama de hardware diseñada específicamente para este tipo de entornos que incluye el Gateway ATEX y la etiqueta ATEX Dualis. Compatible con áreas peligrosas de Zona 1 y Zona 2, la familia ATEX está diseñada para ofrecer una precisión de localización inferior a un metro y una mayor visibilidad en entornos donde los dispositivos conectados convencionales no pueden desplegarse de forma segura.

Este lanzamiento supone un importante avance para las organizaciones industriales que necesitan rastrear activos críticos, equipos, herramientas, materiales y personal en entornos donde pueden estar presentes gases explosivos, vapores o polvo combustible. Al combinar un diseño intrínsecamente seguro con capacidades de localización mediante Ultra-Wideband (UWB) y Bluetooth Low Energy (BLE), Litum permite a las organizaciones ampliar la visibilidad en tiempo real a áreas que históricamente han sido difíciles de digitalizar, con la flexibilidad necesaria para proporcionar información de localización de alta precisión allí donde resulta crítica.

Aunque muchas instalaciones industriales ya utilizan sistemas RTLS en almacenes, áreas de producción, patios y zonas no clasificadas, las áreas peligrosas suelen seguir siendo puntos ciegos en términos de visibilidad. Los dispositivos conectados convencionales no siempre son adecuados para estos entornos, lo que limita la visibilidad sobre el movimiento de activos, el uso de equipos, la ubicación de herramientas y la presencia de personal en las zonas peligrosas.

Con la familia ATEX, los equipos industriales pueden rastrear activos críticos en tiempo real, verificar la ubicación de equipos, identificar elementos dejados en áreas restringidas y apoyar procesos de mantenimiento, inspección y utilización. Para sectores intensivos en activos como petróleo y gas, petroquímica, farmacéutica, minería, energía, servicios públicos e industria pesada, esto aporta un mayor control en algunas de las áreas más exigentes de las instalaciones.

La familia ATEX de Litum puede dar soporte a casos de uso como:

Seguimiento de activos móviles, herramientas, equipos, contenedores y materiales críticos para la seguridad en áreas clasificadas.

Verificación de que los activos se encuentran en la zona adecuada en el momento adecuado.

Reducción del tiempo dedicado a buscar equipos en áreas de trabajo peligrosas.

Apoyo a procesos de mantenimiento, calibración, inspección y paradas técnicas.

Supervisión de accesos a zonas restringidas y movimiento de activos.

Mejora de la preparación ante emergencias mediante la identificación de activos y personas en zonas específicas.

Extensión de la inteligencia de localización desde áreas no clasificadas a entornos de Zona 1 y Zona 2.

Más allá del seguimiento de activos, la misma infraestructura puede utilizarse para la visibilidad de la plantilla, la supervisión de contratistas, el control de zonas, los procesos de control de acceso y la gestión de puntos de reunión en emergencias. Durante una situación de emergencia, los equipos pueden obtener información más rápida sobre quién se encuentra en un área peligrosa, dónde se vio por última vez al personal y qué zonas siguen pendientes de evacuación.

La nueva familia incluye dos dispositivos principales.

El Gateway ATEX de Litum es un componente de infraestructura de alta conectividad diseñado para proporcionar cálculos de localización fiables y flujo de datos en entornos ATEX de Zona 1 y Zona 2. Actúa como puente entre los dispositivos RTLS y la plataforma de Litum, y es compatible con tecnologías UWB y BLE. El gateway incorpora una robusta carcasa de aluminio Ex d con certificaciones duales para gas y polvo, instalación alimentada mediante PoE, conectividad Ethernet segura y opciones flexibles de montaje en paredes, techos o pasarelas.

La etiqueta ATEX Dualis de Litum permite un seguimiento preciso de activos, equipos y personal en áreas peligrosas. Basada en tecnología híbrida de localización UWB y BLE, ofrece precisión inferior a un metro, certificaciones intrínsecamente seguras para gas y polvo, carcasa con protección IP67, hasta cinco años de autonomía con batería reemplazable, detección de manipulaciones y actualizaciones remotas de firmware.

«Con este lanzamiento, Litum establece un nuevo referente para los sistemas RTLS de alta precisión en entornos industriales peligrosos», afirmó Ozgur Ulku, CEO de Litum. «La familia ATEX de Litum reúne una combinación poco habitual de certificación para Zona 1, capacidades de localización UWB y BLE e integración RTLS empresarial tanto para la visibilidad de activos como de personal. Las organizaciones de sectores como petróleo y gas, químico, farmacéutico, minero, energético, de servicios públicos e industria pesada pueden ahora ampliar la inteligencia de localización en tiempo real preparada para entornos empresariales a áreas donde los dispositivos convencionales no pueden operar con seguridad, ayudando a cerrar brechas históricas de visibilidad sobre activos, equipos y personas críticas».

La nueva familia ATEX de Litum ya está disponible para organizaciones industriales que buscan ampliar la visibilidad de localización en tiempo real de alta precisión en entornos peligrosos y clasificados.

Para obtener más información sobre las capacidades de la familia ATEX, consideraciones de despliegue y casos de uso compatibles, consultar Preguntas frecuentes.

Sobre Litum

Litum es una empresa global especializada en sistemas de localización en tiempo real que ayuda a las organizaciones a mejorar la seguridad, la eficiencia y la visibilidad en entornos físicos complejos. Con soluciones para operaciones industriales y sanitarias, Litum combina tecnologías avanzadas de localización, software empresarial y experiencia integral en despliegue para ayudar a los equipos a rastrear personas, activos, vehículos y flujos de trabajo en tiempo real.

Más información en https://litum.com/.