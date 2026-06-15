La Tienda del Rollo refuerza su apuesta por bolsas recicladas: sostenibles, resistentes y económicas

Estas bolsas, elaboradas con entre un 70% y un 80% de plástico reciclado están pensadas para cubrir las necesidades reales del comercio actual: desde establecimientos de alimentación como fruterías, carnicerías o charcuterías, hasta negocios de comida preparada, take away y mercados.

Uno de sus principales diferenciales es su formato de venta al peso, lo que las convierte en una de las opciones más económicas del mercado para profesionales. Esta característica responde a la creciente demanda de soluciones sostenibles que no supongan un sobrecoste para los negocios.

Alta resistencia y versatilidad

Las bolsas destacan por su gran resistencia, permitiendo el transporte seguro de productos como fruta, alimentos preparados y otros artículos de uso diario. Su diseño funcional las hace aptas para múltiples tipos de establecimientos, garantizando comodidad y durabilidad en cada uso.

Cumplimiento de la normativa vigente

Todos los modelos cumplen con el Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, que regula la reducción del consumo de bolsas de plástico en España. Desde el 1 de enero de 2021, esta normativa prohíbe la entrega de bolsas ligeras no compostables, impulsando el uso de compostables o alternativas recicladas como las que ofrece La Tienda del Rollo.

Ventajas medioambientales

Reducción del uso de plástico virgen mediante materiales reciclados.

Fomento de la economía circular y reutilización de recursos.

Materiales libres de sustancias nocivas.

Además, el uso de bolsas recicladas contribuye a disminuir el impacto ambiental y el consumo energético asociado a la producción de nuevos materiales.

«Queremos que nuestros clientes no tengan que elegir entre precio y sostenibilidad. Con estas bolsas, ambos factores van de la mano», destacan desde La Tienda del Rollo.

Con esta propuesta, la compañía reafirma su posicionamiento como proveedor de soluciones prácticas, sostenibles y adaptadas a la normativa, facilitando la transición hacia un modelo de consumo más responsable.

Sobre La Tienda del Rollo

La Tienda del Rollo es una empresa especializada en soluciones para el comercio, reconocida por ofrecer productos funcionales, económicos y cada vez más respetuosos con el medio ambiente.