Aiper lanza su oferta de verano con descuentos de hasta el 35% en sus robots limpiapiscinas

Aiper, la marca número 1 del mundo en robots limpiapiscinas inteligentes (1) y referente en innovación para el jardín conectado, da la bienvenida al verano con dos grandes campañas promocionales diseñadas para que los usuarios disfruten de una piscina impecable y un jardín perfectamente cuidado sin esfuerzo. La marca activará primero su campaña Summer, del 16 al 26 de junio en su tienda oficial, además se sumará, los mismos días, al Amazon Prime Day, con algunas de las ofertas más potentes de la temporada.

Bajo el concepto de «verano inteligente», Aiper apuesta por acercar la tecnología más avanzada al cuidado del hogar y del exterior, permitiendo a los consumidores ganar tiempo libre y disfrutar al máximo de los meses estivales. Con soluciones inalámbricas, intuitivas y de alto rendimiento, la compañía continúa consolidándose como referente en innovación dentro del segmento de limpieza y mantenimiento de piscinas.

«La llegada del verano es el momento perfecto para que los usuarios descubran cómo la tecnología puede transformar por completo la experiencia de mantenimiento de la piscina y el jardín. Con estas campañas queremos hacer más accesibles nuestras soluciones inteligentes y ayudar a los consumidores a disfrutar de un verano sin preocupaciones», destacan desde Aiper.

Summer Campaign: descuentos exclusivos en la tienda oficial de Aiper

Del 16 al 26 de junio, la tienda oficial de Aiper ofrecerá promociones especiales en algunos de sus dispositivos más destacados:

Scuba S1: el robot limpiapiscinas avanzado, con limpieza de fondo, paredes y línea de flotación, disponible con 104€ de descuento de 599€ a 495€. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper

Scuba V3: el primer robot limpiapiscinas esencial del mundo con IA Cognitiva, disponible con 150€ de descuento, de 999€ a 849€ . Se puede encontrar en la página oficial de Aiper

IrriSense 2: el primer sistema de riego inteligente multizona del mundo, disponible con 100€ de descuento, de 499€ a 399€. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper

Aiper Experts Duo: la solución integral de limpieza premium, compuesta por robot sumergible y skimmer de superficie, disponible con 200€ de descuento, de 1.398€ a 1.198€. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper

Scuba S1 + EcoSurfer S2: el pack de limpieza total: robot sumergible más skimmer, disponible con 154€ de descuento, de 998€ a 844€. Se puede encontrar en la página oficial de Aiper

Amazon Prime Day: las mayores rebajas del verano

Coincidiendo con Amazon Prime Day del 16 al 26 de junio, Aiper pondrá en marcha sus descuentos más agresivos de la temporada, ofreciendo una oportunidad única para acceder a sus soluciones más avanzadas a precios excepcionales.

Serie Scuba: limpieza robótica de alto rendimiento

Scuba V3: con un descuento del 35%, el robot está disponible en Amazon

Scuba X1: con un descuento del 31%, el robot está disponible en Amazon

Scuba X1 Pro-Max: con un descuento del 15%, el robot está disponible en Amazon

Scuba S1: con un descuento del 29%, el robot está disponible en Amazon

Scuba SE: con un descuento del 7%, el robot está disponible en Amazon

Scuba E1: con un descuento del 14%, el robot está disponible en Amazon

Skimmers y accesorios

Aiper EcoSurfer S2: con un 15% de descuento, el skimmer de superficie de limpieza continua 24/7 está disponible en Amazon

Seagull SE: con un 11% de descuento, el skimmer superficial más accesible de Aiper está disponible en Amazon

Aiper Seagull 800B: con un 15% de descuento, este skimmer de alto rendimiento está disponible en Amazon

Smart Pool Care e Irrigación

IrriSense 2: el sistema de riego inteligente 4 en 1 baja un 33%, Disponible en Amazon

Aiper HydroComm: el monitor inteligente de piscina también se suma a las ofertas del Prime Day con un 14% de descuento, disponible en Amazon

Con estas campañas, Aiper refuerza su posicionamiento como una de las marcas líderes en tecnología para el cuidado inteligente de piscinas y jardines, apostando por soluciones cada vez más eficientes, automatizadas y sostenibles para el hogar conectado.

Para más información sobre Aiper, visitar Aiper.com o seguirles en LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok y X.

Notas para el editor:

(1) Euromonitor International Co., Ltd., en términos de volumen de venta de fabricante (unidades) en el mundo en 2025. Robot inteligente limpiador de piscina es definido como: servicio de robótica inteligente que integra tecnologías mecánicas, electrónicas, de algoritmos de software y de sensores. Autónomamente o con mínima intervención humana realiza tareas de limpieza y mantenimiento de piscinas, típicamente presentando navegación inteligente, planificación de rutas y múltiples modos de limpieza. Investigación completada en marzo de 2026.

Acerca de Aiper

Aiper es la marca número 1 de limpiadores robóticos inteligentes para piscinas y líder en soluciones inteligentes y confiables para el ecosistema de patios y jardines. Desde piscinas con agua cristalina hasta un equilibrio óptimo del agua y sistemas de riego más inteligentes, su ecosistema inteligente simplifica el cuidado de todo tu espacio exterior. Aiper cuenta con la confianza de más de 3 millones de usuarios en todo el mundo y está disponible en más de 7.000 tiendas en más de 50 países y regiones. Impulsados por la automatización inteligente, la IA adaptativa y el diseño sostenible, ofrecemos una experiencia verdaderamente sin preocupaciones, para que tengas más tiempo de disfrutar los mejores momentos de la vida.