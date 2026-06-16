Karbon-X impulsa en Senegal el segundo proyecto mundial de carbono azul registrado bajo VM0033 de Verra

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) («Karbon-X» o la «Compañía»), una empresa integrada verticalmente de soluciones climáticas que opera en los mercados globales de carbono y en infraestructuras climáticas, anunció hoy que su Proyecto de Manglares de Carbono Azul de Senegal ha obtenido el registro bajo el Verified Carbon Standard (VCS) y los estándares Climate, Community & Biodiversity (CCB) de Verra, convirtiéndose en el segundo proyecto del mundo en lograr el registro bajo la metodología VM0033 de Verra para la restauración de humedales mareales y praderas marinas.

Ubicado en las regiones del delta del Sine Saloum y del estuario de Casamance, en Senegal, el proyecto, que abarca aproximadamente 7.500 hectáreas, está centrado en la restauración de ecosistemas de manglares degradados mediante actividades de reforestación y recuperación ecológica. Los bosques de manglares se encuentran entre los entornos naturales más ricos en carbono del planeta y tienen capacidad para almacenar grandes cantidades de carbono al tiempo que favorecen la biodiversidad, la resiliencia costera y el bienestar de las comunidades locales.

Con un potencial estimado de reducción de emisiones de aproximadamente 2,2 millones de toneladas de CO₂ equivalente a lo largo de un período de acreditación de 40 años que se extenderá hasta 2062, la iniciativa representa un importante activo a largo plazo dentro de la cartera de desarrollo de Karbon-X y respalda la estrategia de la compañía de crear e impulsar activos medioambientales de alta calidad en segmentos emergentes del mercado global del carbono.

Este hito de registro demuestra además la capacidad de Karbon-X para originar, desarrollar e impulsar activos medioambientales complejos conforme a estándares reconocidos internacionalmente. A medida que continúa creciendo la demanda de activos medioambientales de alta calidad, la compañía considera que proyectos de esta naturaleza podrían generar oportunidades futuras de comercialización y contribuir a la creación de valor a largo plazo.

La obtención del registro bajo los programas VCS y CCB de Verra es el resultado de años de evaluaciones técnicas, estudios medioambientales, colaboración con las partes interesadas, implementación sobre el terreno, validación independiente y revisión regulatoria. Como uno de los principales hitos en el desarrollo de cualquier proyecto de carbono, este registro establece la base para futuras actividades de monitoreo, verificación e implementación a largo plazo.

«Convertirnos en apenas el segundo proyecto registrado a nivel mundial bajo la metodología VM0033 de Verra representa un importante hito para Karbon-X y pone de relieve la fortaleza de nuestra plataforma de desarrollo de proyectos», afirmó Chad Clovis, director ejecutivo de Karbon-X. «Proyectos de esta escala y complejidad requieren años de experiencia técnica, colaboración con las partes interesadas y capacidad de ejecución. Creemos que este logro demuestra aún más nuestra capacidad para desarrollar activos medioambientales de alta calidad mientras ampliamos nuestra participación en segmentos emergentes del mercado global del carbono».

A medida que las organizaciones buscan cada vez más activos medioambientales de alta calidad y soluciones climáticas basadas en la naturaleza, las iniciativas de carbono azul se han consolidado como un segmento en crecimiento dentro del mercado voluntario del carbono debido a su potencial para generar simultáneamente beneficios climáticos, de biodiversidad y para las comunidades.

Con el registro ya completado, el proyecto entra ahora en su siguiente fase de implementación, monitoreo y verificación a largo plazo, de acuerdo con los requisitos de los programas de Verra.

Sobre el Proyecto de Manglares de Carbono Azul de Senegal

El Proyecto de Manglares de Carbono Azul de Senegal es una iniciativa climática basada en la naturaleza ubicada en las regiones del delta del Sine Saloum y del estuario de Casamance, en Senegal. El proyecto se centra en la restauración de ecosistemas de manglares degradados mediante actividades de reforestación y recuperación ecológica diseñadas para contribuir a la mitigación del cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la resiliencia costera y los objetivos de desarrollo comunitario. El proyecto está registrado bajo el Verified Carbon Standard (VCS) y los estándares Climate, Community & Biodiversity (CCB) de Verra.

Sobre Karbon-X

Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) es una empresa integrada verticalmente de soluciones climáticas que ofrece servicios integrales para los mercados de carbono regulados y voluntarios. Desde el origen de proyectos y la cuantificación de emisiones hasta el apoyo a la verificación, la emisión de créditos y su distribución en el mercado, Karbon-X proporciona soluciones climáticas fiables y transparentes a empresas e instituciones de todo el mundo.