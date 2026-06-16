  • ESP
    España América
Economía Notas de Prensa

Pan Milagros se apoya en SAP y Altim para abordar una etapa de crecimiento

La compañía familiar española, con más de un siglo de historia y especializada en panadería industrial, ha migrado a SAP S/4HANA para ganar agilidad, reforzar la trazabilidad y preparar el negocio para los próximos años

Pan Milagros se apoya en SAP y Altim para abordar una etapa de crecimiento
Archivado en: Notas de Prensa

SAP y Altim han anunciado que Pan Milagros ha evolucionado su plataforma tecnológica a SAP S/4HANA para preparar su operativa para una nueva etapa de crecimiento.

Con una facturación cercana a 80 millones de euros y una plantilla de unas 250 personas, la compañía necesitaba una plataforma capaz de acompañar su crecimiento futuro, reforzar la trazabilidad fina en un sector tan exigente como el alimentario y mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en tiempo real.

Usuaria de SAP ECC desde 2015, su evolución exigía mayor agilidad operativa, acceso a información en tiempo real, movilidad y una arquitectura tecnológica preparada para incorporar nuevas capacidades en el futuro.

Volvió a confiar en Altim, responsable del despliegue anterior, por su amplia experiencia y conocimiento en SAP, así como por su compromiso con el cumplimiento de los plazos.  Y apostó por SAP S/4HANA para mantener la robustez, disponer de un entorno más ágil, escalable y preparado para el futuro. El proyecto incluyó la base de datos SAP HANA, que ha facilitado el acceso a información en tiempo real y una toma de decisiones más rápida y eficiente; así como la capa de experiencia de usuario SAP Fiori, que ha incorporado la movilidad. Ahora, el equipo directivo puede consultar desde cualquier dispositivo información clave sobre producción, fabricación o stock y reaccionar con mayor rapidez.

Además, ha reforzado la trazabilidad por lote, un aspecto crítico en la industria alimentaria, y ha contribuido a automatizar procesos, reduciendo costes operativos, liberando recursos y mejorando la eficiencia global de la operación.

«La migración a SAP S/4HANA ha sido un paso estratégico clave para Pan Milagros. Gracias a la colaboración con Altim y SAP, hemos llevado a cabo esta transformación de forma fluida, cumpliendo plazos y con un impacto mínimo en el negocio. Hoy disponemos de una solución avanzada, escalable y segura que mejora la eficiencia de nuestros procesos y nos posiciona con ventaja frente a la competencia», Enrique García, Director General de Pan Milagros.

«Es un orgullo acompañar a las empresas españolas en sus procesos de evolución y crecimiento. En SAP trabajamos para proporcionar a las organizaciones una base tecnológica sólida, flexible y preparada para el futuro, para ganar agilidad, impulsar la innovación y afrontar con garantías los próximos retos de su negocio», Irene Sagre, Head of Corporate Spain en SAP.

«El proyecto se ejecutó en plazo y forma y su puesta en productivo se realizó en un fin de semana, sin impacto en la operativa diaria de la compañía: se mantuvo la continuidad de la actividad industrial, sin que se registraran incidencias ni interrupciones, una cuestión especialmente crítica para una compañía con producción diaria en sus diferentes plantas y que fue posible gracias a la involucración de la dirección de Pan Milagros y Altim, trabajando en todo momento como un equipo único e integrado», Antonio Espejo, Gerente de Cuentas de Altim.

Ahora, Pan Milagros tiene la seguridad de disponer de una plataforma sólida y escalable, preparada para acompañar su crecimiento en los próximos años.

MARCAS

TODAS LAS OFERTAS DE TU MARCA FAVORITA

Encuentra las mejores ofertas online de tu marca favorita

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]