Polaris Renewable Energy recuerda a sus accionistas la importancia de votar antes de la junta general anual

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris» o la «Compañía») recuerda hoy a sus accionistas que voten anticipadamente sus acciones ordinarias antes de la próxima junta general anual de accionistas de la compañía, que se celebrará de forma virtual el 18 de junio de 2026 a las 9:00 horas de Toronto.

Se anima a los accionistas a votar lo antes posible y antes de la fecha límite para la votación por delegación, fijada a las 9:00 horas de Toronto del 16 de junio de 2026. Votar con antelación ayuda a garantizar que las acciones de los accionistas estén representadas en la reunión.

En la junta, se solicitará a los accionistas que reciban los estados financieros consolidados de la compañía correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, junto con el informe de auditoría correspondiente.

Asimismo, se pedirá a los accionistas que voten sobre los siguientes asuntos:

La elección de los consejeros de la compañía. La reelección de PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants, como auditores de la compañía y la autorización al consejo de administración para fijar su remuneración.

La reunión se celebrará exclusivamente en formato virtual mediante retransmisión web en directo. Los accionistas registrados y los representantes debidamente designados podrán asistir, participar y votar en línea a través de:

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1773

Contraseña: polaris2026

Los accionistas no registrados que no se hayan designado debidamente a sí mismos como representantes podrán asistir a la reunión como invitados, pero no podrán participar ni votar durante la misma.

Los accionistas registrados que no puedan asistir a la reunión en línea están invitados a completar, fechar, firmar y devolver su formulario de representación a TSX Trust Company Proxy, de acuerdo con las instrucciones facilitadas en la documentación de la reunión. Los accionistas no registrados que mantengan sus acciones a través de un bróker, intermediario de inversiones, banco, sociedad fiduciaria, custodio, nominatario u otro intermediario deberán completar y devolver el formulario de instrucciones de voto proporcionado por dicho intermediario o seguir las instrucciones de voto que este les facilite.

Se anima a los accionistas a revisar la circular informativa de la dirección y el resto de la documentación relacionada con la reunión antes de emitir su voto. Copias electrónicas de la circular, de los estados financieros consolidados auditados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 y del informe de análisis y discusión de la dirección para el mismo periodo están disponibles en el perfil de la compañía en SEDAR+ (www.sedarplus.ca) y en el sitio web de la compañía: https://polarisrei.com.

El consejo de administración de Polaris ha fijado el cierre de la jornada laboral del 29 de abril de 2026 como fecha de registro para determinar los accionistas con derecho a recibir la convocatoria y a votar en la reunión, así como en cualquier aplazamiento o suspensión de la misma.

Los accionistas que tengan preguntas sobre la documentación de la reunión o necesiten copias impresas pueden ponerse en contacto con TSX Trust Company llamando gratuitamente al 1-888-433-6443 o escribiendo a [email protected]. También pueden contactar con el secretario corporativo de la compañía en el +1 647-245-7199 o mediante el correo electrónico [email protected].

Sobre Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense cotizada en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. La compañía es un actor sólido desde el punto de vista financiero y con un alto rendimiento en la transición energética.

La cartera de la empresa incluye una planta geotérmica (aproximadamente 82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (aproximadamente 39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos (aproximadamente 35 MW) y un parque eólico terrestre (aproximadamente 26 MW).