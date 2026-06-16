Raúl Rocha Cantú consolida una trayectoria empresarial construida durante más de tres décadas

Con más de 36 años de experiencia profesional y una trayectoria empresarial vinculada a tres generaciones, Raúl Rocha Cantú ha consolidado un modelo de negocio basado en la diversificación, la innovación y la expansión hacia distintos sectores productivos y de servicios.

A lo largo de su carrera, ha dirigido empresas industriales familiares y participado en la construcción de una estructura empresarial que integra actividades relacionadas con el mantenimiento industrial hidráulico, neumático y metalmecánico, prestando servicios a industrias como la siderúrgica, cementera, petroquímica, automotriz, minera y maquiladora.

Raúl Rocha Cantú impulsa una visión basada en diversificación y crecimiento

Uno de los elementos que caracteriza la trayectoria de Raúl Rocha Cantú es la capacidad de integrar distintos sectores dentro de una misma estructura empresarial. Además de las actividades industriales, su grupo participa en áreas como entretenimiento, gastronomía, construcción, beauty y fashion.

Fabricación propia e innovación constante

Dentro del sector industrial, las empresas que preside operan con marcas propias y desarrollan soluciones especializadas para diferentes industrias. Este enfoque ha permitido mantener una estrategia basada en la innovación y la generación de valor agregado.

Según ha señalado en distintas ocasiones, la búsqueda permanente de nuevas oportunidades de negocio y la formación de equipos especializados son factores clave para sostener el crecimiento de largo plazo.

Liderazgo empresarial y participación institucional

Además de su actividad empresarial, Raúl Rocha Cantú ha desempeñado funciones de representación dentro de algunas de las organizaciones empresariales más relevantes de México.

Entre ellas destacan su participación como vicepresidente de la CANACO Ciudad de México, una de las organizaciones empresariales más antiguas de América Latina, así como cargos en el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) y en la Cámara Nacional de la Industria de Artes Gráficas (CANAGRAF).

Presencia en organizaciones globales

Actualmente, Raúl Rocha Cantú es presidente de Legacy Holding y de Miss Universe Organization, estructuras que agrupan diversas empresas y operaciones con presencia en 133 países.

Durante su participación en Miss Universe Organization ha impulsado iniciativas relacionadas con el empoderamiento femenino, la igualdad y la inclusión, promoviendo una visión orientada a ampliar la representación dentro de una de las plataformas internacionales más reconocidas del sector.

Una visión orientada a las personas

Dentro de su filosofía de liderazgo, Raúl Rocha Cantú ha señalado la importancia de construir equipos de trabajo sólidos, especializados y comprometidos con el crecimiento de las organizaciones.

Valores como la lealtad, el trabajo, el esfuerzo, la justicia, la familia y la amistad forman parte de los principios que, según ha explicado, han guiado su desarrollo empresarial durante más de tres décadas.

Contexto empresarial

La trayectoria de Raúl Rocha Cantú refleja la evolución de una estructura empresarial que ha ampliado su presencia desde el sector industrial hacia distintas áreas de actividad económica. Con operaciones en múltiples sectores y presencia internacional, su enfoque continúa centrado en la innovación, la diversificación y la construcción de proyectos de largo plazo.