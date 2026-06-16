En la X edición del Concurso de Cementerios de España, los cementerios reivindican su papel como patrimonio cultural y memoria colectiva

Los cementerios españoles reclaman un mayor reconocimiento como espacios de valor histórico, artístico y social. Más allá de su función funeraria, estos lugares constituyen una parte esencial de la memoria colectiva y del patrimonio cultural de ciudades y municipios.

En este contexto, la X edición del Concurso de Cementerios de España, organizado por Enalta, compañía líder en servicios funerarios en España y filial del Grupo MAPFRE, se consolida como una de las principales iniciativas para proteger, difundir y poner en valor estos espacios, considerados auténticos museos al aire libre y guardianes de la historia local.

Tras una novena edición en la que participaron más de 64 camposantos de toda la geografía nacional, el certamen se ha convertido en un motor cultural de referencia que impulsa el turismo sostenible, fomenta la conservación patrimonial y contribuye a normalizar la conversación en torno al final de la vida.

«Los cementerios son mucho más que lugares de despedida. Son espacios que conectan pasado, presente y futuro, y que nos permiten conservar y transmitir las historias que han construido nuestras. comunidades», afirma María Vicioso de la Concepción, directora del Área de Clientes y Marca de Enalta.

Más allá de la piedra: tecnología, comunidad y entornos verdes

Frente a la distancia o el recelo con el que a veces se contemplan estos espacios, el objetivo es integrarlos de forma natural tanto en la conversación pública como en las estrategias de protección del patrimonio. Conservar un cementerio histórico no consiste únicamente en preservar sus muros; implica también abrirlo a la sociedad a través de la cultura, la divulgación y el respeto por el medio ambiente.

Por ello, el concurso promueve el uso de herramientas digitales, como catálogos interactivos o visitas virtuales, capaces de acercar la historia, la arquitectura y el arte de los camposantos a la ciudadanía de una manera accesible y cercana. Paralelamente, fomenta la creación de alianzas locales que involucren a historiadores, expertos en arte y vecinos bajo un enfoque compartido de colaboración y transmisión intergeneracional. De este modo, se invita a las nuevas generaciones a descubrir estos recintos con serenidad, respeto y el orgullo de conocer la historia de sus municipios.

Esta visión cultural convive estrechamente con la transformación ecológica de los cementerios. El certamen reconoce de forma especial a aquellos espacios que dejan atrás la imagen tradicional asociada al gris del hormigón para convertirse en entornos naturales activos: auténticos pulmones verdes urbanos, ricos en biodiversidad y zonas arboladas dedicadas al recuerdo, donde la naturaleza acompaña el homenaje a la vida.

Categorías e inscripción

En esta edición, el Concurso de Cementerios de España contará con cuatro categorías que reconocen la excelencia arquitectónica, artística, histórica y medioambiental de los camposantos:

• Premio Mejor Cementerio 2026: reconoce a aquellos recintos que trascienden su función tradicional para integrarse plenamente en la vida social y cultural de su comunidad, convirtiéndose en espacios de memoria activa.

• Premio Mejor Pieza Artística: distingue el valor patrimonial y simbólico de monumentos, esculturas y otras obras funerarias, valorando tanto su estado de conservación como su capacidad para transmitir un legado histórico y emocional.

• Premio Mejor Historia: premia relatos humanos que trascienden el mero dato biográfico para poner en valor historias personales o colectivas destacadas por su autenticidad, relevancia y capacidad de emocionar.

• Premio Naturaleza Viva: reconoce el compromiso con la sostenibilidad y la conservación medioambiental de aquellos cementerios que integran la naturaleza en sus espacios y generan un impacto ecológico positivo para las generaciones futuras.

La participación en el concurso es gratuita. Las bases legales ya pueden consultarse en la página web de Enalta, y las candidaturas podrán presentarse a través del correo electrónico [email protected].